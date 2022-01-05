https://ria.ru/20220105/znamenitosti-1766626658.html
Ридли Скотту пришлось искать замену Джоди Комер для драмы "Саквояж"
Ридли Скотту пришлось искать замену Джоди Комер для драмы "Саквояж" - РИА Новости, 05.01.2022
Ридли Скотту пришлось искать замену Джоди Комер для драмы "Саквояж"
Ванесса Кирби выбрана на роль супруги Наполеона Бонапарта Жозефины в исторической драме "Саквояж", сообщает Deadline. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T14:18
2022-01-05T14:18
2022-01-05T14:18
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ванесса Кирби выбрана на роль супруги Наполеона Бонапарта Жозефины в исторической драме "Саквояж", сообщает Deadline.Актриса, номинированная на "Оскар" за роль в картине "Фрагменты женщины", должна сыграть супругу Наполеона (Хоакин Феникс) вместо Джоди Комер. Последняя выбыла из проекта из-за конфликта съемочных графиков.Сейчас представители Кирби ведут переговоры о заключении контракта.Предполагается, что съемки "Саквояжа" начнутся весной. Сценарий написал Дэвид Скарпа, работавший с Ридли Скоттом в криминальном триллере "Все деньги мира".В новой картине будет рассказана история Бонапарта и этапы его стремительного прихода к власти через призму отношений с его возлюбленной — будущей императрицей Франции.Исполнительным продюсером фильма вместе со Скоттом будет Кевин Дж. Уолш.
https://ria.ru/20220105/rivz-1766616474.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хоакин феникс, ридли скотт, новости культуры, кино и сериалы
Ридли Скотту пришлось искать замену Джоди Комер для драмы "Саквояж"
Ванесса Кирби заменит Джоди Комер в фильме Ридли Скотта "Саквояж"
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Ванесса Кирби выбрана на роль супруги Наполеона Бонапарта Жозефины в исторической драме "Саквояж", сообщает
Deadline.
Актриса, номинированная на "Оскар" за роль в картине "Фрагменты женщины", должна сыграть супругу Наполеона (Хоакин Феникс) вместо Джоди Комер. Последняя выбыла из проекта из-за конфликта съемочных графиков.
Сейчас представители Кирби ведут переговоры о заключении контракта.
Предполагается, что съемки "Саквояжа" начнутся весной. Сценарий написал Дэвид Скарпа, работавший с Ридли Скоттом в криминальном триллере "Все деньги мира".
В новой картине будет рассказана история Бонапарта и этапы его стремительного прихода к власти через призму отношений с его возлюбленной — будущей императрицей Франции.
Исполнительным продюсером фильма вместе со Скоттом будет Кевин Дж. Уолш.