https://ria.ru/20220105/zazhory-1765861009.html

"Правда тела". "Зажоры": как остановиться

"Правда тела". "Зажоры": как остановиться - РИА Новости, 05.01.2022

"Правда тела". "Зажоры": как остановиться

Неделю соблюдал диету, потом не удержался и съел конфету. Наступает приступ отчаяния (нарушил священные диетические правила!). И пошла: вторая, третья и весь пакет… Часто так начинается срыв. На переедание влияет стресс, недосыпание, алкоголь и даже одиночество. Как остановить этот “зажор”, выйти из него (и даже сделать полезные для себя выводы)?

2022-01-05T11:00

2022-01-05T11:00

2022-01-05T11:00

правда тела

общество

подкаст

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"Правда тела". "Зажоры": как остановиться Неделю соблюдал диету, потом не удержался и съел конфету. Наступает приступ отчаяния (нарушил священные диетические правила!). И пошла: вторая, третья и весь пакет… Часто так начинается срыв. На переедание влияет стресс, недосыпание, алкоголь и даже одиночество. Как остановить этот “зажор”, выйти из него (и даже сделать полезные для себя выводы)? audio/mpeg

"Правда тела". "Зажоры": как остановиться Неделю соблюдал диету, потом не удержался и съел конфету. Наступает приступ отчаяния (нарушил священные диетические правила!). И пошла: вторая, третья и весь пакет… Часто так начинается срыв. На переедание влияет стресс, недосыпание, алкоголь и даже одиночество. Как остановить этот “зажор”, выйти из него (и даже сделать полезные для себя выводы)? audio/mpeg

Почему хаотичный режим питания (когда вы постоянно “перекусываете”) способствует перееданию? И можно ли “обмануть” мозг, чтобы не срываться? Объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat Светлана Бронникова.03:30 “Первая причина переедания - недоедание”05:05 “Съел конфету - сгорел сарай, гори и хата!”. Как происходит срыв06:15 Как одиночество влияет на переедание07:52 Хорошая и плохая стратегия при срыве08:54 “Недосыпание - огромный фактор уязвимости при переедании”12:30 Усталость от диеты: зачем устраивают запланированные срывы19:30 “Если эволюцией в нас заложено зимой прибавлять в весе, значит нам нужно это делать?”22:08 Как остановить срыв: работающие методыСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, подкаст, аудио