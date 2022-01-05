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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220105/zazhory-1765861009.html
"Правда тела". "Зажоры": как остановиться
"Правда тела". "Зажоры": как остановиться - РИА Новости, 05.01.2022
"Правда тела". "Зажоры": как остановиться
Неделю соблюдал диету, потом не удержался и съел конфету. Наступает приступ отчаяния (нарушил священные диетические правила!). И пошла: вторая, третья и весь пакет… Часто так начинается срыв. На переедание влияет стресс, недосыпание, алкоголь и даже одиночество. Как остановить этот “зажор”, выйти из него (и даже сделать полезные для себя выводы)?
2022-01-05T11:00
2022-01-05T11:00
правда тела
общество
подкаст
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"Правда тела". "Зажоры": как остановиться
Неделю соблюдал диету, потом не удержался и съел конфету. Наступает приступ отчаяния (нарушил священные диетические правила!). И пошла: вторая, третья и весь пакет… Часто так начинается срыв. На переедание влияет стресс, недосыпание, алкоголь и даже одиночество. Как остановить этот “зажор”, выйти из него (и даже сделать полезные для себя выводы)?
audio/mpeg
"Правда тела". "Зажоры": как остановиться
Неделю соблюдал диету, потом не удержался и съел конфету. Наступает приступ отчаяния (нарушил священные диетические правила!). И пошла: вторая, третья и весь пакет… Часто так начинается срыв. На переедание влияет стресс, недосыпание, алкоголь и даже одиночество. Как остановить этот “зажор”, выйти из него (и даже сделать полезные для себя выводы)?
audio/mpeg
Почему хаотичный режим питания (когда вы постоянно “перекусываете”) способствует перееданию? И можно ли “обмануть” мозг, чтобы не срываться? Объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat Светлана Бронникова.03:30 “Первая причина переедания - недоедание”05:05 “Съел конфету - сгорел сарай, гори и хата!”. Как происходит срыв06:15 Как одиночество влияет на переедание07:52 Хорошая и плохая стратегия при срыве08:54 “Недосыпание - огромный фактор уязвимости при переедании”12:30 Усталость от диеты: зачем устраивают запланированные срывы19:30 “Если эволюцией в нас заложено зимой прибавлять в весе, значит нам нужно это делать?”22:08 Как остановить срыв: работающие методыСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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96
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общество, подкаст, аудио
11:00 05.01.2022
 

"Правда тела". "Зажоры": как остановиться

Правда тела
"Правда тела". "Зажоры": как остановиться
11:00
Читать ria.ru в
Неделю соблюдал диету, потом не удержался и съел конфету. Наступает приступ отчаяния (нарушил священные диетические правила!). И пошла: вторая, третья и весь пакет… Часто так начинается срыв. На переедание влияет стресс, недосыпание, алкоголь и даже одиночество. Как остановить этот “зажор”, выйти из него (и даже сделать полезные для себя выводы)?
Почему хаотичный режим питания (когда вы постоянно “перекусываете”) способствует перееданию? И можно ли “обмануть” мозг, чтобы не срываться? Объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat Светлана Бронникова.
03:30 “Первая причина переедания - недоедание”
05:05 “Съел конфету - сгорел сарай, гори и хата!”. Как происходит срыв
06:15 Как одиночество влияет на переедание
07:52 Хорошая и плохая стратегия при срыве
08:54 “Недосыпание - огромный фактор уязвимости при переедании”
12:30 Усталость от диеты: зачем устраивают запланированные срывы
19:30 “Если эволюцией в нас заложено зимой прибавлять в весе, значит нам нужно это делать?”
22:08 Как остановить срыв: работающие методы
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
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