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Киев возобновил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Киев возобновил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции - РИА Новости, 05.01.2022
Киев возобновил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Киев возобновил прекращенную из-за аварии подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции, расположенной на... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T15:53
2022-01-05T15:53
в мире
украина
киев
лугансквода
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Киев возобновил прекращенную из-за аварии подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции, расположенной на подконтрольной ему территории у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в среду в пресс-службе предприятия "Лугансквода".Второго января Киев из-за аварии прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции, в результате чего была сокращена подача воды в ряд населенных пунктов республики. В подконтрольный республике город Первомайск подача воды была прекращена полностью. Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева."Пятого января возобновлена подача воды по магистральному водоводу от насосной станции ЗФС-3 (Украина)", - сообщил журналистам представитель предприятия.По его словам, специалисты "Луганскводы" выполняют технологические переключения на магистральных водоводах и насосных станциях для распределения поступающей воды между городами Первомайск, Стаханов, Кировск и Брянка.
https://ria.ru/20220102/lnr-1766424899.html
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в мире, украина, киев, лугансквода, ситуация в днр и лнр
15:53 05.01.2022
 
Киев возобновил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

"Лугансквода": Киев возобновил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестные жители в поселке Донецкий Луганской области
Местные жители в поселке Донецкий Луганской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Местные жители в поселке Донецкий Луганской области
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ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Киев возобновил прекращенную из-за аварии подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции, расположенной на подконтрольной ему территории у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в среду в пресс-службе предприятия "Лугансквода".
Второго января Киев из-за аварии прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции, в результате чего была сокращена подача воды в ряд населенных пунктов республики. В подконтрольный республике город Первомайск подача воды была прекращена полностью. Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
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"Пятого января возобновлена подача воды по магистральному водоводу от насосной станции ЗФС-3 (Украина)", - сообщил журналистам представитель предприятия.
По его словам, специалисты "Луганскводы" выполняют технологические переключения на магистральных водоводах и насосных станциях для распределения поступающей воды между городами Первомайск, Стаханов, Кировск и Брянка.
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