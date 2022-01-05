https://ria.ru/20220105/voda-1766641505.html
Киев возобновил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Киев возобновил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции - РИА Новости, 05.01.2022
Киев возобновил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Киев возобновил прекращенную из-за аварии подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции, расположенной на... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T15:53
2022-01-05T15:53
2022-01-05T15:53
в мире
украина
киев
лугансквода
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595466590_0:269:3068:1995_1920x0_80_0_0_095c81a82973d96d2af8697638b727c2.jpg
ЛУГАНСК, 5 янв - РИА Новости. Киев возобновил прекращенную из-за аварии подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции, расположенной на подконтрольной ему территории у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в среду в пресс-службе предприятия "Лугансквода".Второго января Киев из-за аварии прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции, в результате чего была сокращена подача воды в ряд населенных пунктов республики. В подконтрольный республике город Первомайск подача воды была прекращена полностью. Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева."Пятого января возобновлена подача воды по магистральному водоводу от насосной станции ЗФС-3 (Украина)", - сообщил журналистам представитель предприятия.По его словам, специалисты "Луганскводы" выполняют технологические переключения на магистральных водоводах и насосных станциях для распределения поступающей воды между городами Первомайск, Стаханов, Кировск и Брянка.
https://ria.ru/20220102/lnr-1766424899.html
https://ria.ru/20211229/donbass-1766026527.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595466590_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_0266699eb33e0bf519a6399fb5c3a57c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, лугансквода, ситуация в днр и лнр
Киев возобновил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
"Лугансквода": Киев возобновил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции