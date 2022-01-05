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Умер автор русской "Википедии"
Умер один из авторов русской "Википедии" Валерий Ковалев - РИА Новости, 05.01.2022
Умер автор русской "Википедии"
Основатель интернет-магазина Holodilnik.ru, один из авторов русскоязычной "Википедии" Валерий Ковалев умер на 52-м году жизни. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T15:12
2022-01-05T15:12
2022-01-05T16:09
общество
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Основатель интернет-магазина Holodilnik.ru, один из авторов русскоязычной "Википедии" Валерий Ковалев умер на 52-м году жизни.Об этом сообщил портал "Викиновости" со ссылкой на одного из соавторов википедиста.Валерий Ковалев родился 24 апреля 1970 года в городе Нойруппин, ГДР. В 1994 году окончил Московский авиационный институт. С 1993 года занимался оптовой и розничной торговлей холодильниками, а в 2003-м открыл интернет-магазин. В 2006 году Ковалев стал медиапланером в компании "Яндекс".
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общество, wikipedia
15:12 05.01.2022 (обновлено: 16:09 05.01.2022)
Умер один из авторов русской "Википедии" Валерий Ковалев
Автор русскоязычной "Википедии" Ковелев умер на 52 году жизни из-за проблем с сердцем