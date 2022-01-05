https://ria.ru/20220105/vikipediya-1766637001.html

Умер автор русской "Википедии"

Умер один из авторов русской "Википедии" Валерий Ковалев - РИА Новости, 05.01.2022

Умер автор русской "Википедии"

Основатель интернет-магазина Holodilnik.ru, один из авторов русскоязычной "Википедии" Валерий Ковалев умер на 52-м году жизни. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T15:12

2022-01-05T15:12

2022-01-05T16:09

общество

wikipedia

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Основатель интернет-магазина Holodilnik.ru, один из авторов русскоязычной "Википедии" Валерий Ковалев умер на 52-м году жизни.Об этом сообщил портал "Викиновости" со ссылкой на одного из соавторов википедиста.Валерий Ковалев родился 24 апреля 1970 года в городе Нойруппин, ГДР. В 1994 году окончил Московский авиационный институт. С 1993 года занимался оптовой и розничной торговлей холодильниками, а в 2003-м открыл интернет-магазин. В 2006 году Ковалев стал медиапланером в компании "Яндекс".

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2022

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общество, wikipedia