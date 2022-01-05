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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220105/valyuty-1766454587.html
Названы три валюты, в которые стоит вложиться в начале года
Финансист назвала три валюты, в которые стоит вложиться в начале года - РИА Новости, 05.01.2022
Названы три валюты, в которые стоит вложиться в начале года
Неопределенность с курсами валют заставляет задуматься о разнообразии валютных вложений. О том, какие деньги подходят для инвестиций в начале года, рассказала... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T04:15
2022-01-05T04:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
общество
рубль
доллар
сша
европа
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Неопределенность с курсами валют заставляет задуматься о разнообразии валютных вложений. О том, какие деньги подходят для инвестиций в начале года, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова."В этих условиях россиянам следует менять свои консервативные валютные пристрастия, задумываться о расширении диверсификации своих вложений в иностранные валюты и рассчитывать на доходность в большей степени на среднесрочном временном отрезке", — сказала Воронкова.Если ограничиться тремя валютами, то, с учетом волатильности курсов в национальном и глобальном масштабе, в состав валютной корзины, помимо пары евро — доллар, можно включить швейцарский франк, посоветовала она.Эта валюта долгие годы служила валютным убежищем. Для нее не характерны сильные колебания, поскольку франк базируется на стабильной экономике, что формирует относительно независимую динамику курса и практически самую высокую устойчивость к доллару США среди мировых валют, считает эксперт.
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экономика, общество, рубль, доллар, сша, европа, рэу имени г. в. плеханова, россия, елена воронкова
04:15 05.01.2022
 
Финансист назвала три валюты, в которые стоит вложиться в начале года

Финансист Воронкова: в начале 2022 года нужно вложиться в швейцарский франк, доллар и евро

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкОбменный пункт
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Неопределенность с курсами валют заставляет задуматься о разнообразии валютных вложений. О том, какие деньги подходят для инвестиций в начале года, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.
"В этих условиях россиянам следует менять свои консервативные валютные пристрастия, задумываться о расширении диверсификации своих вложений в иностранные валюты и рассчитывать на доходность в большей степени на среднесрочном временном отрезке", — сказала Воронкова.
Если ограничиться тремя валютами, то, с учетом волатильности курсов в национальном и глобальном масштабе, в состав валютной корзины, помимо пары евро — доллар, можно включить швейцарский франк, посоветовала она.
Эта валюта долгие годы служила валютным убежищем. Для нее не характерны сильные колебания, поскольку франк базируется на стабильной экономике, что формирует относительно независимую динамику курса и практически самую высокую устойчивость к доллару США среди мировых валют, считает эксперт.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаОбществоРубльДолларСШАЕвропаРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияЕлена Воронкова
 
 
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