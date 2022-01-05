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Названы три валюты, в которые стоит вложиться в начале года
Финансист назвала три валюты, в которые стоит вложиться в начале года - РИА Новости, 05.01.2022
Названы три валюты, в которые стоит вложиться в начале года
Неопределенность с курсами валют заставляет задуматься о разнообразии валютных вложений. О том, какие деньги подходят для инвестиций в начале года, рассказала... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T04:15
2022-01-05T04:15
2022-01-05T04:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
общество
рубль
доллар
сша
европа
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Неопределенность с курсами валют заставляет задуматься о разнообразии валютных вложений. О том, какие деньги подходят для инвестиций в начале года, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова."В этих условиях россиянам следует менять свои консервативные валютные пристрастия, задумываться о расширении диверсификации своих вложений в иностранные валюты и рассчитывать на доходность в большей степени на среднесрочном временном отрезке", — сказала Воронкова.Если ограничиться тремя валютами, то, с учетом волатильности курсов в национальном и глобальном масштабе, в состав валютной корзины, помимо пары евро — доллар, можно включить швейцарский франк, посоветовала она.Эта валюта долгие годы служила валютным убежищем. Для нее не характерны сильные колебания, поскольку франк базируется на стабильной экономике, что формирует относительно независимую динамику курса и практически самую высокую устойчивость к доллару США среди мировых валют, считает эксперт.
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экономика, общество, рубль, доллар, сша, европа, рэу имени г. в. плеханова, россия, елена воронкова
Финансист назвала три валюты, в которые стоит вложиться в начале года
Финансист Воронкова: в начале 2022 года нужно вложиться в швейцарский франк, доллар и евро