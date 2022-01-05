https://ria.ru/20220105/vaktsinatsiya-1766607149.html

Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердца

Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердца - РИА Новости, 05.01.2022

Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердца

Данных о том, что вакцинация от коронавируса может влиять на работу сердечно-сосудистой системы, нет, заявил в интервью РИА Новости президент Национального... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T09:28

2022-01-05T09:28

2022-01-05T12:17

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

лео бокерия

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Данных о том, что вакцинация от коронавируса может влиять на работу сердечно-сосудистой системы, нет, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия."У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы с женой, возрастные люди, пошли привились. Я после этого приехал, у меня еще операция была. Никаких проблем не было", — сказал Бокерия.По его словам, не нужно нагнетать ситуацию с вакцинацией психологически, следует готовить себя к этому.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" — "ЭпиВакКорону-Н". В ноябре была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М" (Спутник М").

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, лео бокерия, россия