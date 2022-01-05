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Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердца
Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердца - РИА Новости, 05.01.2022
Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердца
Данных о том, что вакцинация от коронавируса может влиять на работу сердечно-сосудистой системы, нет, заявил в интервью РИА Новости президент Национального... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T09:28
2022-01-05T12:17
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
лео бокерия
россия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Данных о том, что вакцинация от коронавируса может влиять на работу сердечно-сосудистой системы, нет, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия."У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы с женой, возрастные люди, пошли привились. Я после этого приехал, у меня еще операция была. Никаких проблем не было", — сказал Бокерия.По его словам, не нужно нагнетать ситуацию с вакцинацией психологически, следует готовить себя к этому.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" — "ЭпиВакКорону-Н". В ноябре была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М" (Спутник М").
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, лео бокерия, россия
09:28 05.01.2022 (обновлено: 12:17 05.01.2022)
 
Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердца

Академик РАН Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердца

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пункт вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Данных о том, что вакцинация от коронавируса может влиять на работу сердечно-сосудистой системы, нет, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
"У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы с женой, возрастные люди, пошли привились. Я после этого приехал, у меня еще операция была. Никаких проблем не было", — сказал Бокерия.
По его словам, не нужно нагнетать ситуацию с вакцинацией психологически, следует готовить себя к этому.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" — "ЭпиВакКорону-Н". В ноябре была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М" (Спутник М").
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоЛео БокерияРоссия
 
 
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