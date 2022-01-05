https://ria.ru/20220105/ukraina-1766607663.html

"Игра в страуса или инициатива". Украину ждут два варианта развития событий

На Украине допустили сценарий расчленения страны - РИА Новости, 05.01.2022

"Игра в страуса или инициатива". Украину ждут два варианта развития событий

Решение властей по реализации Минских соглашений определит дальнейшую судьбу Украины. Таким мнением в эфире канала Politeka поделился политолог Михаил Чаплыга. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T09:38

2022-01-05T09:38

2022-01-05T13:33

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Решение властей по реализации Минских соглашений определит дальнейшую судьбу Украины. Таким мнением в эфире канала Politeka поделился политолог Михаил Чаплыга.По его словам, в новом году придет последняя волна кризиса украинской государственности.Так, Чаплыга допустил расчленение Украины в физическом, экономическом или геополитическом плане.Таким образом, либо Украина возьмет инициативу на себя и признает, что именно она тормозит реализацию договоренностей, либо ей придется "играть в страуса"."К сожалению, пол бетонный, а страусов будут пугать часто", — заключил Чаплыга.Ранее политолог Юрий Романенко заявил, что украинская государственность основывалась на экономической модели, которая теперь разваливается из-за антироссийских действий Киева.

https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html

https://ria.ru/20220104/igra-1766534486.html

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в мире, украина, донбасс, минские соглашения, россия