https://ria.ru/20220105/ukraina-1766607663.html
"Игра в страуса или инициатива". Украину ждут два варианта развития событий
На Украине допустили сценарий расчленения страны - РИА Новости, 05.01.2022
"Игра в страуса или инициатива". Украину ждут два варианта развития событий
Решение властей по реализации Минских соглашений определит дальнейшую судьбу Украины. Таким мнением в эфире канала Politeka поделился политолог Михаил Чаплыга. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T09:38
2022-01-05T09:38
2022-01-05T13:33
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Решение властей по реализации Минских соглашений определит дальнейшую судьбу Украины. Таким мнением в эфире канала Politeka поделился политолог Михаил Чаплыга.По его словам, в новом году придет последняя волна кризиса украинской государственности.Так, Чаплыга допустил расчленение Украины в физическом, экономическом или геополитическом плане.Таким образом, либо Украина возьмет инициативу на себя и признает, что именно она тормозит реализацию договоренностей, либо ей придется "играть в страуса"."К сожалению, пол бетонный, а страусов будут пугать часто", — заключил Чаплыга.Ранее политолог Юрий Романенко заявил, что украинская государственность основывалась на экономической модели, которая теперь разваливается из-за антироссийских действий Киева.
https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html
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в мире, украина, донбасс, минские соглашения, россия
09:38 05.01.2022 (обновлено: 13:33 05.01.2022)
На Украине допустили сценарий расчленения страны
Политолог Чаплыга связал будущее Украины с решением властей по Минским соглашениям
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Решение властей по реализации Минских соглашений определит дальнейшую судьбу Украины
. Таким мнением в эфире канала Politeka
поделился политолог Михаил Чаплыга.
По его словам, в новом году придет последняя волна кризиса украинской государственности.
Так, Чаплыга допустил расчленение Украины в физическом, экономическом или геополитическом плане.
"Очень важно, что решит власть по поводу экономической удавки, наброшенной Западом в лице Яресько (министр финансов Украины с 2014 по 2016 год. — Прим. ред.) <…> и как Киев сможет решить вопрос по Донбассу в рамках Минских соглашений", — пояснил эксперт.
Таким образом, либо Украина возьмет инициативу на себя и признает, что именно она тормозит реализацию договоренностей, либо ей придется "играть в страуса".
"К сожалению, пол бетонный, а страусов будут пугать часто", — заключил Чаплыга.
Ранее политолог Юрий Романенко заявил, что украинская государственность основывалась на экономической модели, которая теперь разваливается из-за антироссийских действий Киева.