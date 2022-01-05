https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766634997.html

Видео допроса подозреваемых в убийстве девочки в Костроме

Опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве девочки в Костроме - РИА Новости, 05.01.2022

Видео допроса подозреваемых в убийстве девочки в Костроме

МВД опубликовало видео допроса подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T14:56

2022-01-05T14:56

2022-01-05T15:56

происшествия

кострома

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

убийство пятилетней девочки в костроме

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. МВД опубликовало видео допроса подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме.На кадрах двое мужчин по очереди называют свои личные данные и говорят, за что их задержали.Во вторник пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме. Ее поймали двое мужчин и увели в неизвестном направлении.После того как мама обратилась в полицию, начались поиски. В них участвовал личный состав местного управления МВД и добровольцы.Отследить, куда направились мужчины с ребенком, удалось по камерам видеонаблюдения.Тело девочки нашли в общежитии, где жили подозреваемые. Их задержали, они признались в убийстве.СК будет просить суд об аресте.По данным прокуратуры, оба ранее были судимы, в том числе один из них — за сексуальное насилие и детскую порнографию.

https://ria.ru/20220105/kostroma-1766614885.html

https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766622529.html

кострома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кострома, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), убийство пятилетней девочки в костроме