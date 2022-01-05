https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766634997.html
Видео допроса подозреваемых в убийстве девочки в Костроме
Опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве девочки в Костроме - РИА Новости, 05.01.2022
Видео допроса подозреваемых в убийстве девочки в Костроме
МВД опубликовало видео допроса подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T14:56
2022-01-05T14:56
2022-01-05T15:56
происшествия
кострома
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
убийство пятилетней девочки в костроме
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. МВД опубликовало видео допроса подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме.На кадрах двое мужчин по очереди называют свои личные данные и говорят, за что их задержали.Во вторник пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме. Ее поймали двое мужчин и увели в неизвестном направлении.После того как мама обратилась в полицию, начались поиски. В них участвовал личный состав местного управления МВД и добровольцы.Отследить, куда направились мужчины с ребенком, удалось по камерам видеонаблюдения.Тело девочки нашли в общежитии, где жили подозреваемые. Их задержали, они признались в убийстве.СК будет просить суд об аресте.По данным прокуратуры, оба ранее были судимы, в том числе один из них — за сексуальное насилие и детскую порнографию.
https://ria.ru/20220105/kostroma-1766614885.html
https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766622529.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кострома, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), убийство пятилетней девочки в костроме
14:56 05.01.2022 (обновлено: 15:56 05.01.2022)
Опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве девочки в Костроме
МВД России опубликовало видео допроса мужчин, подозреваемых в убийстве девочки в Костроме
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
МВД опубликовало видео
допроса подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме
.
На кадрах двое мужчин по очереди называют свои личные данные и говорят, за что их задержали.
Во вторник пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме. Ее поймали двое мужчин и увели в неизвестном направлении.
После того как мама обратилась в полицию, начались поиски. В них участвовал личный состав местного управления МВД и добровольцы.
Отследить, куда направились мужчины с ребенком, удалось по камерам видеонаблюдения.
Тело девочки нашли в общежитии, где жили подозреваемые. Их задержали, они признались в убийстве.
СК
будет просить суд об аресте.
По данным прокуратуры, оба ранее были судимы, в том числе один из них — за сексуальное насилие и детскую порнографию.