https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766622529.html

Семья убитой в Костроме девочки является благополучной, заявила прокуратура

Семья убитой в Костроме девочки является благополучной, заявила прокуратура - РИА Новости, 05.01.2022

Семья убитой в Костроме девочки является благополучной, заявила прокуратура

Похищенная и убитая пятилетняя девочка в Костроме жила в благополучной семье, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T12:38

2022-01-05T12:38

2022-01-05T12:38

происшествия

костромской район

кострома

следственный комитет россии (ск рф)

убийство пятилетней девочки в костроме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Похищенная и убитая пятилетняя девочка в Костроме жила в благополучной семье, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры."Семья благополучная", - сказала она.Источник в экстренных службах региона пояснил РИА Новости, что семья живёт в Костромском районе."Мама девочки как раз работала в культурном центре, рядом с которым ее похитили. Ребенок был с мамой и вышел прогуляться... Про семью нет ничего негативного, благополучная", - сказал собеседник агентства.Как отмечал СК, 4 января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.

https://ria.ru/20220105/kostroma-1766618941.html

костромской район

кострома

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происшествия, костромской район, кострома, следственный комитет россии (ск рф), убийство пятилетней девочки в костроме