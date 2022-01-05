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Жители Костромы несут цветы и игрушки к месту похищения убитой девочки
Жители Костромы несут цветы и игрушки к месту похищения убитой девочки - РИА Новости, 05.01.2022
Жители Костромы несут цветы и игрушки к месту похищения убитой девочки
Жители Костромы устроили стихийный мемориал на месте похищения пятилетней девочки, которую затем нашли убитой, люди несут цветы и игрушки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:42
2022-01-05T11:42
происшествия
кострома
убийство пятилетней девочки в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Жители Костромы устроили стихийный мемориал на месте похищения пятилетней девочки, которую затем нашли убитой, люди несут цветы и игрушки, сообщил РИА Новости представитель общественности, участвовавший в поисках ребенка.По словам собеседника агентства, общественные активисты организовали стихийный мемориал у входа в культурный центр "Россия", откуда похитили девочку."На место идёт очень много людей, они зажигают свечи, несут живые цветы и игрушки. Многие не могут содержать слез", - рассказал собеседник агентства.По его словам, поиски ребенка продолжались несколько часов. "На помощь полиции и спасателям пришли неравнодушные костромичи. Они прочесывали овраги, скверы, гаражные кооперативы в микрорайоне Черноречье и его окрестностях. Но, к сожалению, когда ее нашли, малышка была мертва", - сказал он.Ранее СУСК по региону информировал, что 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды Костромы на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Незамедлительно были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об их аресте. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.
https://radiosputnik.ria.ru/20220105/pedofil-1766617252.html
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происшествия, кострома, убийство пятилетней девочки в костроме
11:42 05.01.2022
 
Жители Костромы несут цветы и игрушки к месту похищения убитой девочки

Жители Костромы несут цветы и игрушки к месту похищения убитой пятилетней девочки

© Фото : пресс-служба администрации КостромыЖители Костромы несут цветы и игрушки к месту похищения убитой девочки
Жители Костромы несут цветы и игрушки к месту похищения убитой девочки - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© Фото : пресс-служба администрации Костромы
Жители Костромы несут цветы и игрушки к месту похищения убитой девочки
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Жители Костромы устроили стихийный мемориал на месте похищения пятилетней девочки, которую затем нашли убитой, люди несут цветы и игрушки, сообщил РИА Новости представитель общественности, участвовавший в поисках ребенка.
По словам собеседника агентства, общественные активисты организовали стихийный мемориал у входа в культурный центр "Россия", откуда похитили девочку.
Наручники на решетке - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
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Стало известно об уголовном прошлом вероятных убийц девочки в Костроме
"На место идёт очень много людей, они зажигают свечи, несут живые цветы и игрушки. Многие не могут содержать слез", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, поиски ребенка продолжались несколько часов. "На помощь полиции и спасателям пришли неравнодушные костромичи. Они прочесывали овраги, скверы, гаражные кооперативы в микрорайоне Черноречье и его окрестностях. Но, к сожалению, когда ее нашли, малышка была мертва", - сказал он.
Ранее СУСК по региону информировал, что 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды Костромы на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Незамедлительно были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об их аресте. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.
 
ПроисшествияКостромаУбийство пятилетней девочки в Костроме
 
 
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