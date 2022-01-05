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Признавшиеся в убийстве девочки в Костроме были ранее судимы
Признавшиеся в убийстве девочки в Костроме были ранее судимы - РИА Новости, 05.01.2022
Признавшиеся в убийстве девочки в Костроме были ранее судимы
Двое мужчин, признавшихся в убийстве пятилетней девочки в Костроме, были судимы, в том числе один из них — за сексуальное насилие и порнографию, он находился... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T10:47
2022-01-05T13:25
происшествия
кострома
костромская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Двое мужчин, признавшихся в убийстве пятилетней девочки в Костроме, были судимы, в том числе один из них — за сексуальное насилие и порнографию, он находился под административным надзором, сообщает прокуратура Костромской области.Как отмечал СК, 4 января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об их аресте."Подозреваемые в убийстве задержаны. Один из них судим за совершение кражи к лишению свободы, испытательный срок, установленный судом, не истек. Второй ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов, решением суда после отбытия наказания за ним был установлен административный надзор", — говорится в сообщении прокуратуры.Надзорное ведомство региона сообщило, что городская прокуратура начала проверку в связи с гибелью ребенка.Сообщается, что прокуратура проверит, в частности, исполнение законодательства об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, а также соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства.
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происшествия, кострома, костромская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:47 05.01.2022 (обновлено: 13:25 05.01.2022)
 
Признавшиеся в убийстве девочки в Костроме были ранее судимы

Один из признавшихся в убийстве девочки в Костроме были ранее судим за сексуальное насилие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Двое мужчин, признавшихся в убийстве пятилетней девочки в Костроме, были судимы, в том числе один из них — за сексуальное насилие и порнографию, он находился под административным надзором, сообщает прокуратура Костромской области.
Как отмечал СК, 4 января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об их аресте.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
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Бастрыкин потребовал доложить о ходе дела об убийстве девочки в Костроме
"Подозреваемые в убийстве задержаны. Один из них судим за совершение кражи к лишению свободы, испытательный срок, установленный судом, не истек. Второй ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов, решением суда после отбытия наказания за ним был установлен административный надзор", — говорится в сообщении прокуратуры.
Надзорное ведомство региона сообщило, что городская прокуратура начала проверку в связи с гибелью ребенка.
Сообщается, что прокуратура проверит, в частности, исполнение законодательства об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, а также соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства.
 
ПроисшествияКостромаКостромская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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