https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766613222.html

Признавшиеся в убийстве девочки в Костроме были ранее судимы

Признавшиеся в убийстве девочки в Костроме были ранее судимы - РИА Новости, 05.01.2022

Признавшиеся в убийстве девочки в Костроме были ранее судимы

Двое мужчин, признавшихся в убийстве пятилетней девочки в Костроме, были судимы, в том числе один из них — за сексуальное насилие и порнографию, он находился... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T10:47

2022-01-05T10:47

2022-01-05T13:25

происшествия

кострома

костромская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Двое мужчин, признавшихся в убийстве пятилетней девочки в Костроме, были судимы, в том числе один из них — за сексуальное насилие и порнографию, он находился под административным надзором, сообщает прокуратура Костромской области.Как отмечал СК, 4 января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об их аресте."Подозреваемые в убийстве задержаны. Один из них судим за совершение кражи к лишению свободы, испытательный срок, установленный судом, не истек. Второй ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов, решением суда после отбытия наказания за ним был установлен административный надзор", — говорится в сообщении прокуратуры.Надзорное ведомство региона сообщило, что городская прокуратура начала проверку в связи с гибелью ребенка.Сообщается, что прокуратура проверит, в частности, исполнение законодательства об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, а также соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства.

https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766611124.html

кострома

костромская область

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происшествия, кострома, костромская область, следственный комитет россии (ск рф)