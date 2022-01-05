https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766611124.html

Делом об убийстве девочки в Костроме серьезно занялись на самом верху

Бастрыкин потребовал доложить о ходе дела об убийстве девочки в Костроме - РИА Новости, 05.01.2022

Делом об убийстве девочки в Костроме серьезно занялись на самом верху

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования убийства пятилетней девочки в Костроме. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T10:27

2022-01-05T10:27

2022-01-05T11:09

происшествия

кострома

костромская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования убийства пятилетней девочки в Костроме.И.о. руководителя следственного управления СК России по Костромской области С.А. Болтышову поручено представить оперативный доклад по делу, рассматриваемому по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ, сообщается на сайте СК.Региональным правоохранительным органам необходимо отчитаться обо всех версиях произошедшего и найденных доказательствах.По данным следствия, девочка вышла на прогулку, где ее похитили двое мужчин. Позднее преступников задержали, а тело ребенка нашли в одном из костромских общежитий.Следствие будет просить суд отправить подозреваемых под стражу. Против них возбудили уголовное дело об убийстве ребенка.

https://ria.ru/20220105/pokhischenie-1766600267.html

кострома

костромская область

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происшествия, кострома, костромская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия