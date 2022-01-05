https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766595285.html

Пойманы два отморозка, устроившие расправу над пятилетней девочкой

В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку - РИА Новости, 05.01.2022

Пойманы два отморозка, устроившие расправу над пятилетней девочкой

В Костроме задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, говорится на сайте Следственного управления СК России по Костромской области. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T01:20

2022-01-05T01:20

2022-01-05T03:46

происшествия

кострома

костромская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Костроме задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, говорится на сайте Следственного управления СК России по Костромской области.По данным правоохранительных органов, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Вскоре ее забрали двое неизвестных и скрылись в неизвестном направлении. Подозреваемые, которых удалось задержать благодаря совместным действиям следователей и сотрудников уголовного розыска, признались в убийстве ребенка.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего).Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20211227/prigovor-1765699804.html

кострома

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происшествия, кострома, костромская область, следственный комитет россии (ск рф), россия