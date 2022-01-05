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Пойманы два отморозка, устроившие расправу над пятилетней девочкой
В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку - РИА Новости, 05.01.2022
Пойманы два отморозка, устроившие расправу над пятилетней девочкой
В Костроме задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, говорится на сайте Следственного управления СК России по Костромской области. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T01:20
2022-01-05T01:20
2022-01-05T03:46
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костромская область
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Костроме задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, говорится на сайте Следственного управления СК России по Костромской области.По данным правоохранительных органов, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Вскоре ее забрали двое неизвестных и скрылись в неизвестном направлении. Подозреваемые, которых удалось задержать благодаря совместным действиям следователей и сотрудников уголовного розыска, признались в убийстве ребенка.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего).Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, кострома, костромская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
01:20 05.01.2022 (обновлено: 03:46 05.01.2022)
В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку
СК: в Костроме задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетней девочки