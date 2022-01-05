https://ria.ru/20220105/tromb-1766598540.html

Никто даже не подозревал. Привычка россиян оказалась предвестником тромбоза

Кардиолог назвал неожиданную причину тромбоза - РИА Новости, 05.01.2022

Никто даже не подозревал. Привычка россиян оказалась предвестником тромбоза

Чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза, рассказал "Вечерней Москве" хирург и кардиолог Владимир Хорошев. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T03:18

2022-01-05T03:18

2022-01-05T07:28

общество

здоровье

россия

владимир хорошев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_0:68:1999:1192_1920x0_80_0_0_9c4ce0bbd9f401ea98b009c414bbac61.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза, рассказал "Вечерней Москве" хирург и кардиолог Владимир Хорошев.По его словам, склонность к образованию тромба повышает парниковый эффект.К другим причинам возникновения тромбоза медик отнес отморожение, травмы конечностей, последствия коронавируса и хронические заболевания.Также собеседник рассказал о первых признаках острого тромбоза.Хорошев уточнил, что в месте возникновения тромбоза ощущается похолодание конечности. При появлении первых симптомов недуга он посоветовал обращаться к врачу.

https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576644956.html

https://ria.ru/20210322/tromb-1602283671.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье, россия, владимир хорошев