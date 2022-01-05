Никто даже не подозревал. Привычка россиян оказалась предвестником тромбоза

03:18 05.01.2022 (обновлено: 07:28 05.01.2022)
Кардиолог назвал неожиданную причину тромбоза
Кардиолог Хорошев: чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза
Больное сердце. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза, рассказал "Вечерней Москве" хирург и кардиолог Владимир Хорошев.
По его словам, склонность к образованию тромба повышает парниковый эффект.
"Если температура — три-четыре градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера — он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза", — пояснил Хорошев.
К другим причинам возникновения тромбоза медик отнес отморожение, травмы конечностей, последствия коронавируса и хронические заболевания.
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Также собеседник рассказал о первых признаках острого тромбоза.
"Первым самым главным сигналом является боль, которая ощущается в зависимости от того, где возник тромбоз", — подчеркнул врач.
Хорошев уточнил, что в месте возникновения тромбоза ощущается похолодание конечности. При появлении первых симптомов недуга он посоветовал обращаться к врачу.
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