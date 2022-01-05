https://ria.ru/20220105/tokaev-1766676603.html

Токаев заявил, что под Алма-Атой идут бои

Токаев заявил, что под Алма-Атой идут бои - РИА Новости, 05.01.2022

Токаев заявил, что под Алма-Атой идут бои

Под Алма-Атой террористы вступили в бой с военными, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T22:24

2022-01-05T22:24

2022-01-05T22:41

беспорядки в казахстане

в мире

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Под Алма-Атой террористы вступили в бой с военными, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности."Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алма-Ате и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алма-Атой с воздушно-десантными подразделениями", — добавил глава государства.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.Токаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/gosduma-1766675993.html

жанаозен

алматинская область

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в мире, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев