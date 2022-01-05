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Токаев назвал организаторов погромов в Алма-Ате террористическими бандами

Токаев назвал организаторов погромов в Алма-Ате террористическими бандами - РИА Новости, 05.01.2022

Токаев назвал организаторов погромов в Алма-Ате террористическими бандами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит совещание, трансляция ведется по гостелеканалам, сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T21:37

2022-01-05T21:37

2022-01-05T21:46

беспорядки в казахстане

в мире

алма-ата

касым-жомарт токаев

sputnik казахстан

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит совещание, трансляция ведется по гостелеканалам, сообщает Sputnik Казахстан."Организаторов погромов в Алма-Ате президент назвал "террористическими бандами", - говорится в сообщении Sputnik Казахстан.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, алма-ата, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан