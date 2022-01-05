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Токаев назвал организаторов погромов в Алма-Ате террористическими бандами
Токаев назвал организаторов погромов в Алма-Ате террористическими бандами - РИА Новости, 05.01.2022
Токаев назвал организаторов погромов в Алма-Ате террористическими бандами
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит совещание, трансляция ведется по гостелеканалам, сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T21:37
2022-01-05T21:37
2022-01-05T21:46
беспорядки в казахстане
в мире
алма-ата
касым-жомарт токаев
sputnik казахстан
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит совещание, трансляция ведется по гостелеканалам, сообщает Sputnik Казахстан."Организаторов погромов в Алма-Ате президент назвал "террористическими бандами", - говорится в сообщении Sputnik Казахстан.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, алма-ата, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан
21:37 05.01.2022 (обновлено: 21:46 05.01.2022)
Токаев назвал организаторов погромов в Алма-Ате террористическими бандами
Президент Токаев назвал организаторов погромов в Алма-Ате террористическими бандами