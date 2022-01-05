https://ria.ru/20220105/test-1766679148.html

Из-за этой ошибки тест на коронавирус окажется ложным

Названы главные ошибки при экспресс-тестировании на COVID-19 - РИА Новости, 05.01.2022

Из-за этой ошибки тест на коронавирус окажется ложным

Невыполнение точных указаний при экспресс-тестировании на коронавирусную инфекцию может привести к ложному результату. Об этом написала британская газета Daily... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T22:59

2022-01-05T22:59

2022-01-05T22:59

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Невыполнение точных указаний при экспресс-тестировании на коронавирусную инфекцию может привести к ложному результату. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на врачей из национальной службы здравоохранения.Медики посоветовали тщательно продезинфицировать руки перед взятием анализа. После взятия мазка не следует долго держать его в пробирке. Лучше перемещать мазок круговыми движениями по колбе, отмечается в тексте.Специалисты подчеркнули, что у экспресс-тестов существует определенное временное окно, когда результат точный. Результат может оказаться ложным до истечения или по прошествии установленного производителем определенного срока."Если по истечению указанного в инструкции времени на тесте появилась еле заметная линия, то это не считается положительным результатом", — подчеркнул один из медиков.Надежнее взять мазок и из носа, и из горла, добавили эксперты. При условии, что в руководстве по использованию нет иных указаний.В материале уточняется, что неправильно сделанные экспресс-тесты чаще дают "ложноотрицательный" результат, чем "ложноположительный", но при соблюдении всех правил имеют высокий коэффициент точности.Ранее иммунолог Николай Крючков объяснил, что экспресс-тестирование позволяет обнаружить во взятых на анализ образцах фрагменты белка патогена. В случае, если результат экспресс-теста оказался положительным, необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.Самым надежный способом снизить риск заболевания COVID-19 остается вакцинация.

https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763757322.html

https://ria.ru/20211220/test-1764477707.html

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в мире, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19