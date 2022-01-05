Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220105/test-1766679148.html
Из-за этой ошибки тест на коронавирус окажется ложным
Названы главные ошибки при экспресс-тестировании на COVID-19 - РИА Новости, 05.01.2022
Из-за этой ошибки тест на коронавирус окажется ложным
Невыполнение точных указаний при экспресс-тестировании на коронавирусную инфекцию может привести к ложному результату. Об этом написала британская газета Daily... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T22:59
2022-01-05T22:59
распространение коронавируса
в мире
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754034183_0:45:3116:1798_1920x0_80_0_0_6013b2f2739b12b1c89bce3ca2f59948.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Невыполнение точных указаний при экспресс-тестировании на коронавирусную инфекцию может привести к ложному результату. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на врачей из национальной службы здравоохранения.Медики посоветовали тщательно продезинфицировать руки перед взятием анализа. После взятия мазка не следует долго держать его в пробирке. Лучше перемещать мазок круговыми движениями по колбе, отмечается в тексте.Специалисты подчеркнули, что у экспресс-тестов существует определенное временное окно, когда результат точный. Результат может оказаться ложным до истечения или по прошествии установленного производителем определенного срока."Если по истечению указанного в инструкции времени на тесте появилась еле заметная линия, то это не считается положительным результатом", — подчеркнул один из медиков.Надежнее взять мазок и из носа, и из горла, добавили эксперты. При условии, что в руководстве по использованию нет иных указаний.В материале уточняется, что неправильно сделанные экспресс-тесты чаще дают "ложноотрицательный" результат, чем "ложноположительный", но при соблюдении всех правил имеют высокий коэффициент точности.Ранее иммунолог Николай Крючков объяснил, что экспресс-тестирование позволяет обнаружить во взятых на анализ образцах фрагменты белка патогена. В случае, если результат экспресс-теста оказался положительным, необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.Самым надежный способом снизить риск заболевания COVID-19 остается вакцинация.
https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763757322.html
https://ria.ru/20211220/test-1764477707.html
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756658730.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754034183_507:0:3116:1957_1920x0_80_0_0_d03a5194fb8b92f7f863e445c9f03772.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
22:59 05.01.2022
 
Названы главные ошибки при экспресс-тестировании на COVID-19

Daily Express назвал четыре распространенные ошибки при экспресс-тестировании на COVID-19

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Невыполнение точных указаний при экспресс-тестировании на коронавирусную инфекцию может привести к ложному результату. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на врачей из национальной службы здравоохранения.
Медики посоветовали тщательно продезинфицировать руки перед взятием анализа. После взятия мазка не следует долго держать его в пробирке. Лучше перемещать мазок круговыми движениями по колбе, отмечается в тексте.
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 23:26Наука
Ученые оценили количество бессимптомных носителей коронавируса
Специалисты подчеркнули, что у экспресс-тестов существует определенное временное окно, когда результат точный. Результат может оказаться ложным до истечения или по прошествии установленного производителем определенного срока.
"Если по истечению указанного в инструкции времени на тесте появилась еле заметная линия, то это не считается положительным результатом", — подчеркнул один из медиков.
Надежнее взять мазок и из носа, и из горла, добавили эксперты. При условии, что в руководстве по использованию нет иных указаний.
Пункт тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 02:10Распространение коронавируса
Иммунолог объяснил разницу между экспресс-тестами и ПЦР-тестированием
В материале уточняется, что неправильно сделанные экспресс-тесты чаще дают "ложноотрицательный" результат, чем "ложноположительный", но при соблюдении всех правил имеют высокий коэффициент точности.
Ранее иммунолог Николай Крючков объяснил, что экспресс-тестирование позволяет обнаружить во взятых на анализ образцах фрагменты белка патогена. В случае, если результат экспресс-теста оказался положительным, необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.
Самым надежный способом снизить риск заболевания COVID-19 остается вакцинация.
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября 2021, 13:02Распространение коронавируса
"Куча мусора": Мясников назвал фатальную ошибку при коронавирусе
 
Распространение коронавирусаВ миреОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 12:07
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении сил ОДКБ в Казахстан
01:27Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане
01:23Несколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работу
01:20Минобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитиях
01:19В Госдуме призвали вернуть смертную казнь
01:17Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
01:15Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
01:08МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
01:04В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
01:00Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
00:51Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
00:47МИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народа
00:35КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
00:32ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы
00:15В России начинаются Святки
00:10Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
00:05Православные отмечают Сочельник
00:00Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
23:51В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
23:47В Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством
Лента новостейМолния
Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении сил ОДКБ в КазахстанЭксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в КазахстанеНесколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работуМинобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитияхВ Госдуме призвали вернуть смертную казньПосол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничестваМИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствияВ Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в КазахстанГосдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанностиИзраильская армия обстреляла сирийскую провинцию КунейтраМИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народаКНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракетыОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силыВ России начинаются СвяткиАрмянская церковь отмечает один из самых необычных праздниковПравославные отмечают СочельникЖителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки городаВ Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовикамиВ Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством