https://ria.ru/20220105/test-1766679148.html
Из-за этой ошибки тест на коронавирус окажется ложным
Названы главные ошибки при экспресс-тестировании на COVID-19 - РИА Новости, 05.01.2022
Из-за этой ошибки тест на коронавирус окажется ложным
Невыполнение точных указаний при экспресс-тестировании на коронавирусную инфекцию может привести к ложному результату. Об этом написала британская газета Daily... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T22:59
2022-01-05T22:59
2022-01-05T22:59
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Невыполнение точных указаний при экспресс-тестировании на коронавирусную инфекцию может привести к ложному результату. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на врачей из национальной службы здравоохранения.Медики посоветовали тщательно продезинфицировать руки перед взятием анализа. После взятия мазка не следует долго держать его в пробирке. Лучше перемещать мазок круговыми движениями по колбе, отмечается в тексте.Специалисты подчеркнули, что у экспресс-тестов существует определенное временное окно, когда результат точный. Результат может оказаться ложным до истечения или по прошествии установленного производителем определенного срока."Если по истечению указанного в инструкции времени на тесте появилась еле заметная линия, то это не считается положительным результатом", — подчеркнул один из медиков.Надежнее взять мазок и из носа, и из горла, добавили эксперты. При условии, что в руководстве по использованию нет иных указаний.В материале уточняется, что неправильно сделанные экспресс-тесты чаще дают "ложноотрицательный" результат, чем "ложноположительный", но при соблюдении всех правил имеют высокий коэффициент точности.Ранее иммунолог Николай Крючков объяснил, что экспресс-тестирование позволяет обнаружить во взятых на анализ образцах фрагменты белка патогена. В случае, если результат экспресс-теста оказался положительным, необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.Самым надежный способом снизить риск заболевания COVID-19 остается вакцинация.
https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763757322.html
https://ria.ru/20211220/test-1764477707.html
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в мире, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Названы главные ошибки при экспресс-тестировании на COVID-19
Daily Express назвал четыре распространенные ошибки при экспресс-тестировании на COVID-19
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Невыполнение точных указаний при экспресс-тестировании на коронавирусную инфекцию может привести к ложному результату. Об этом написала британская газета Daily Express
со ссылкой на врачей из национальной службы здравоохранения.
Медики посоветовали тщательно продезинфицировать руки перед взятием анализа. После взятия мазка не следует долго держать его в пробирке. Лучше перемещать мазок круговыми движениями по колбе, отмечается в тексте.
Специалисты подчеркнули, что у экспресс-тестов существует определенное временное окно, когда результат точный. Результат может оказаться ложным до истечения или по прошествии установленного производителем определенного срока.
"Если по истечению указанного в инструкции времени на тесте появилась еле заметная линия, то это не считается положительным результатом", — подчеркнул один из медиков.
Надежнее взять мазок и из носа, и из горла, добавили эксперты. При условии, что в руководстве по использованию нет иных указаний.
В материале уточняется, что неправильно сделанные экспресс-тесты чаще дают "ложноотрицательный" результат, чем "ложноположительный", но при соблюдении всех правил имеют высокий коэффициент точности.
Ранее иммунолог Николай Крючков
объяснил, что экспресс-тестирование позволяет обнаружить во взятых на анализ образцах фрагменты белка патогена. В случае, если результат экспресс-теста оказался положительным, необходимо пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.
Самым надежный способом снизить риск заболевания COVID-19 остается вакцинация.