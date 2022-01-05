https://ria.ru/20220105/tabak-1766603452.html
В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года
В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года - РИА Новости, 05.01.2022
В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года
Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предлагает полностью запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года. Об этом политик заявил в... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T07:23
2022-01-05T07:23
2022-01-05T07:35
общество
москва
единая россия
госдума рф
здоровье
султан хамзаев
трезвая россия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148119/70/1481197083_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_1c0a4f5d1b4ac28021ad57ac0e6643c9.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предлагает полностью запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.Он пояснил, что в некоторых странах Европы работают над тем, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции в любом ее эквиваленте — айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты, вейпы людям, появившимся на свет после этой даты.По его словам, количество курящих не только в России, но и в мире, ежегодно увеличивается. Так, по данным федерального проекта "Трезвая Россия", в 2020 году россияне выкурили 280 миллиардов сигарет."Вся антитабачная кампания, которая в целом происходит в мире, и в России в том числе, как часть глобального рынка, больше напоминает "белку в колесе". Колесо все время крутится, мы бегаем, а электричество, которое вырабатывается, идет в пользу транснациональных табачных корпораций. <...> При этом надо понимать, что появляются новые угрозы, например, так называемые снюсы, айкосы, вейпы", — добавил депутат.Хамзаев подчеркнул, что к тем, кто уже курит, надо применять более мягкие меры, а тех, кто курить не начал, "мы обязаны защитить".
https://ria.ru/20220103/kartinki-1766456764.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148119/70/1481197083_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_654aaf36db544423677ee26ae57269e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, единая россия, госдума рф, здоровье, султан хамзаев, трезвая россия, россия
07:23 05.01.2022 (обновлено: 07:35 05.01.2022)
В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года
Депутат ГД Хамзаев предложил запретить продажу табака родившимся после 2014 года россиянам
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Депутат Госдумы
от "Единой России"
Султан Хамзаев предлагает полностью запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что в некоторых странах Европы работают над тем, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции в любом ее эквиваленте — айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты, вейпы людям, появившимся на свет после этой даты.
"Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года", — сказал Хамзаев.
По его словам, количество курящих не только в России
, но и в мире, ежегодно увеличивается. Так, по данным федерального проекта "Трезвая Россия
", в 2020 году россияне выкурили 280 миллиардов сигарет.
"Вся антитабачная кампания, которая в целом происходит в мире, и в России в том числе, как часть глобального рынка, больше напоминает "белку в колесе". Колесо все время крутится, мы бегаем, а электричество, которое вырабатывается, идет в пользу транснациональных табачных корпораций. <...> При этом надо понимать, что появляются новые угрозы, например, так называемые снюсы, айкосы, вейпы", — добавил депутат.
Хамзаев подчеркнул, что к тем, кто уже курит, надо применять более мягкие меры, а тех, кто курить не начал, "мы обязаны защитить".