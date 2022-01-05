https://ria.ru/20220105/sistema-1766637491.html

"Алмаз-Антей" создаст систему автоматизированного проектирования

"Алмаз-Антей" создаст систему автоматизированного проектирования - РИА Новости, 05.01.2022

"Алмаз-Антей" создаст систему автоматизированного проектирования

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" первым в России создаст систему автоматического проектирования, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T15:19

2022-01-05T15:19

2022-01-05T15:19

безопасность

армия

владимир путин

концерн пво "алмаз-антей"

павел созинов

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" первым в России создаст систему автоматического проектирования, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный конструктор компании Павел Созинов."У нас такого ещё не было раньше, а теперь уже появляется – системы автоматизированного проектирования, допустим, радиолокаторов. В ближайшее время собираемся такую же систему делать под ракетостроение", - приводятся слова Созинова на сайте Кремля.Он подчеркнул, что "это принципиальные вещи, которых не было вообще". "Есть у "Рэйтон", "Локхид Мартин" похожие программные продукты, больше пока ни у кого нет. Вот мы на это замахнулись, в общем-то, небезуспешно", - добавил генконструктор.Созинов отметил, что новая система проектирования привлекательна для ряда специалистов, которые не столь рутинно решают технологические и проектные задачи.

https://ria.ru/20220104/ktrv-1766556243.html

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безопасность, армия, владимир путин, концерн пво "алмаз-антей", павел созинов, россия