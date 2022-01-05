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Какие селфи нельзя делать самому и скачивать у других

Юрист объяснил, какие селфи могут закончиться уголовным делом - РИА Новости, 05.01.2022

Какие селфи нельзя делать самому и скачивать у других

В определенных случаях человек может быть привлечен к серьезной ответственности за фотографию, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Евразийской Юридической РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T02:15

2022-01-05T02:15

2022-01-05T02:15

общество

технологии

сергей савельев

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В определенных случаях человек может быть привлечен к серьезной ответственности за фотографию, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Евразийской Юридической Компании "Сенатор" Сергей Савельев.Например, госслужащим нельзя делать снимки, порочащие честь и достоинство. За подобный контент может грозить увольнение, сказал юрист.Помимо этого, вне зависимости от профессиональной деятельности нельзя делать снимки, которые могут повлечь за собой распространение данных, охраняемых законом. За такие фотографии можно быть привлеченным к уголовной ответственности, предупредил собеседник агентства.При этом, как пояснил юрист, закон не запрещает скачивание и хранение на смартфоне чужих селфи без дальнейшего распространения в публичном пространстве.

https://ria.ru/20211225/bank-1765432198.html

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общество, технологии, сергей савельев, россия