https://ria.ru/20220105/sderzhivanie-1766596361.html

Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания России

Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания России - РИА Новости, 05.01.2022

Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал визит высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на Донбасс... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T01:37

2022-01-05T01:37

2022-01-05T01:37

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КИЕВ, 5 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал визит высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на Донбасс частью мер сдерживания РФ.Боррель находится с рабочим визитом на Украине с 4 по 6 января. На среду запланирован его визит на Донбасс совместно с Кулебой.По его словам, на встрече, в частности, планируется обсуждение достижения консенсуса по пакету экономических санкций против РФ.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220104/ukraina-1766585216.html

https://ria.ru/20220104/borrel-1766583794.html

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в мире, украина, киев, дмитрий песков, нато, дмитрий кулеба, жозеп боррель, россия