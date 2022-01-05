Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания России
Глава МИД Украины Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания России
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
КИЕВ, 5 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал визит высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на Донбасс частью мер сдерживания РФ.
Боррель находится с рабочим визитом на Украине с 4 по 6 января. На среду запланирован его визит на Донбасс совместно с Кулебой.
"Это (визит представителя ЕС - ред.) тоже следует рассматривать как часть пакета сдерживания. Визит своевременный и является конкретным проявлением поддержки Украины и солидарности с украинцами, проживающими в зоне боевых действий на Донбассе", - заявил Кулеба в комментарии агентству "Укринформ".
По его словам, на встрече, в частности, планируется обсуждение достижения консенсуса по пакету экономических санкций против РФ.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.