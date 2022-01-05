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В 2024 году в России начнется серийное производство МС-21
В 2024 году в России начнется серийное производство МС-21 - РИА Новости, 05.01.2022
В 2024 году в России начнется серийное производство МС-21
Серийное производство самолета МС-21 начнется через два года, заявил глава компании "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:22
2022-01-05T12:47
сергей чемезов
ростех
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Серийное производство самолета МС-21 начнется через два года, заявил глава компании "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.По словам Чемезова, в этом году компания планирует выпустить первые серийные машины с российским крылом, но двигатели пока останутся американские. А в 2024-м начнется серийное производство МС-21 полностью из отечественных комплектующих.В 2023 году госкорпорация планирует выпустить шесть МС-21, в 2024-м — 12, в 2025 — 32, а 2027-м — 76.Кроме того, к 2024 году полностью российским станет и Sukhoi Superjet 100, добавил глава "Ростеха".МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевая особенность — крыло из композиционных материалов, разработка которых началась в России после того, как США в сентябре 2018 года ввели торговые ограничения в отношении компании "АэроКомпозит".В конце декабря лайнер с крылом российского производства совершил первый полет.
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РИА Новости
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Первый полет российского самолета МС-21-300 с крылом из российских композитов
Новейший российский самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет
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сергей чемезов, ростех, экономика, михаил мишустин, россия, видео
В 2024 году в России начнется серийное производство МС-21
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Серийное производство самолета МС-21 начнется через два года, заявил глава компании "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
2022-01-05T11:22
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11:22 05.01.2022 (обновлено: 12:47 05.01.2022)
 
В 2024 году в России начнется серийное производство МС-21

Глава "Ростеха" Чемезов: в 2024 году в России начнется серийное производство МС-21

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМакет пассажирского самолета МС-21-310
Макет пассажирского самолета МС-21-310 - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Макет пассажирского самолета МС-21-310. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Серийное производство самолета МС-21 начнется через два года, заявил глава компании "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"В прошлом году в декабре мы впервые подняли наш самолет <…>. И начиная с 2022-го, в 2023 году мы будем проводить испытания этого самолета уже с нашим крылом и с нашим двигателем", — сказал он.
По словам Чемезова, в этом году компания планирует выпустить первые серийные машины с российским крылом, но двигатели пока останутся американские. А в 2024-м начнется серийное производство МС-21 полностью из отечественных комплектующих.
В 2023 году госкорпорация планирует выпустить шесть МС-21, в 2024-м — 12, в 2025 — 32, а 2027-м — 76.
Кроме того, к 2024 году полностью российским станет и Sukhoi Superjet 100, добавил глава "Ростеха".
МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевая особенность — крыло из композиционных материалов, разработка которых началась в России после того, как США в сентябре 2018 года ввели торговые ограничения в отношении компании "АэроКомпозит".
В конце декабря лайнер с крылом российского производства совершил первый полет.
 
Сергей ЧемезовРостехЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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