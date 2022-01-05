https://ria.ru/20220105/rostekh-1766616038.html

В 2024 году в России начнется серийное производство МС-21

В 2024 году в России начнется серийное производство МС-21 - РИА Новости, 05.01.2022

В 2024 году в России начнется серийное производство МС-21

Серийное производство самолета МС-21 начнется через два года, заявил глава компании "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T11:22

2022-01-05T11:22

2022-01-05T12:47

сергей чемезов

ростех

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Серийное производство самолета МС-21 начнется через два года, заявил глава компании "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.По словам Чемезова, в этом году компания планирует выпустить первые серийные машины с российским крылом, но двигатели пока останутся американские. А в 2024-м начнется серийное производство МС-21 полностью из отечественных комплектующих.В 2023 году госкорпорация планирует выпустить шесть МС-21, в 2024-м — 12, в 2025 — 32, а 2027-м — 76.Кроме того, к 2024 году полностью российским станет и Sukhoi Superjet 100, добавил глава "Ростеха".МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевая особенность — крыло из композиционных материалов, разработка которых началась в России после того, как США в сентябре 2018 года ввели торговые ограничения в отношении компании "АэроКомпозит".В конце декабря лайнер с крылом российского производства совершил первый полет.

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Первый полет российского самолета МС-21-300 с крылом из российских композитов Новейший российский самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет 2022-01-05T11:22 true PT0M35S

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сергей чемезов, ростех, экономика, михаил мишустин, россия, видео