https://ria.ru/20220105/roskosmos-1766615045.html

"Роскосмос" предложил обеспечить Землю электроэнергией из космоса

"Роскосмос" предложил обеспечить Землю электроэнергией из космоса - РИА Новости, 05.01.2022

"Роскосмос" предложил обеспечить Землю электроэнергией из космоса

Предприятие "Роскосмоса" разработало проект перспективной космической электростанции, которая будет передавать солнечную энергию из космоса на Землю. Об этом... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T11:04

2022-01-05T11:04

2022-01-05T12:48

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

российские космические системы

земля

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Предприятие "Роскосмоса" разработало проект перспективной космической электростанции, которая будет передавать солнечную энергию из космоса на Землю. Об этом сообщают "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос").Комплекс электростанции будет состоять из двух частей: космической и наземной. В космосе будет находиться передающий модуль — беспилотный космический корабль площадью 70 квадратных метров. Он будет накапливать энергию Солнца и транслировать ее на Землю. На поверхности расположится принимающий модуль — система антенн, получающих солнечную энергию по лазерному каналу, преобразующих и распространяющих ее.Передача энергии со станции на Землю возможна с минимальными потерями, при этом солнечные панели, расположенные в космосе, в несколько раз более энергоэффективны, чем те, что работают на Земле, считают в РКС."В открытом космосе КПД использования солнечной энергии превосходит в десятки раз. Она может быть преобразована в лазерный луч и с минимальной энергопотерей передана на Землю. <…> Эта разработка — прекрасная альтернатива термоядерной энергетике", — считает инженер-исследователь отделения разработки перспективной аппаратуры РКС Мария Баркова.Космическую электростанцию планируется оснастить управляющим устройством, которое позволит сбалансированно рассредоточить энергию, а также буфером накопления излишков.Предполагается разместить такие электростанции на солнечно-синхронных орбитах с наклонением 82, 90 и 98 градусов. Точное наведение лазерного пучка на мобильные наземные ректенны обеспечит синхронизирующий программный комплекс.Ранее сообщалось, что эксперимент по беспроводной передаче электроэнергии с помощью лазерного излучения внесен в программу научных исследований на российском сегменте Международной космической станции.

https://ria.ru/20201113/glonass-1584401654.html

https://ria.ru/20210730/fotony-1743632531.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскосмос, международная космическая станция (мкс), российские космические системы , земля