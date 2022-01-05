Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220105/roskosmos-1766615045.html
"Роскосмос" предложил обеспечить Землю электроэнергией из космоса
"Роскосмос" предложил обеспечить Землю электроэнергией из космоса - РИА Новости, 05.01.2022
"Роскосмос" предложил обеспечить Землю электроэнергией из космоса
Предприятие "Роскосмоса" разработало проект перспективной космической электростанции, которая будет передавать солнечную энергию из космоса на Землю. Об этом... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:04
2022-01-05T12:48
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
российские космические системы
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174808_0:53:1080:661_1920x0_80_0_0_46467131c2acdfbeb30141eed7ddb3c0.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Предприятие "Роскосмоса" разработало проект перспективной космической электростанции, которая будет передавать солнечную энергию из космоса на Землю. Об этом сообщают "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос").Комплекс электростанции будет состоять из двух частей: космической и наземной. В космосе будет находиться передающий модуль — беспилотный космический корабль площадью 70 квадратных метров. Он будет накапливать энергию Солнца и транслировать ее на Землю. На поверхности расположится принимающий модуль — система антенн, получающих солнечную энергию по лазерному каналу, преобразующих и распространяющих ее.Передача энергии со станции на Землю возможна с минимальными потерями, при этом солнечные панели, расположенные в космосе, в несколько раз более энергоэффективны, чем те, что работают на Земле, считают в РКС."В открытом космосе КПД использования солнечной энергии превосходит в десятки раз. Она может быть преобразована в лазерный луч и с минимальной энергопотерей передана на Землю. &lt;…&gt; Эта разработка — прекрасная альтернатива термоядерной энергетике", — считает инженер-исследователь отделения разработки перспективной аппаратуры РКС Мария Баркова.Космическую электростанцию планируется оснастить управляющим устройством, которое позволит сбалансированно рассредоточить энергию, а также буфером накопления излишков.Предполагается разместить такие электростанции на солнечно-синхронных орбитах с наклонением 82, 90 и 98 градусов. Точное наведение лазерного пучка на мобильные наземные ректенны обеспечит синхронизирующий программный комплекс.Ранее сообщалось, что эксперимент по беспроводной передаче электроэнергии с помощью лазерного излучения внесен в программу научных исследований на российском сегменте Международной космической станции.
https://ria.ru/20201113/glonass-1584401654.html
https://ria.ru/20210730/fotony-1743632531.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174808_46:0:1003:718_1920x0_80_0_0_05aa22608cebfa257216d49336eee258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роскосмос, международная космическая станция (мкс), российские космические системы , земля
11:04 05.01.2022 (обновлено: 12:48 05.01.2022)
 
"Роскосмос" предложил обеспечить Землю электроэнергией из космоса

"Роскосмос" разработал проект электростанции, которая будет передавать энергию из космоса

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Предприятие "Роскосмоса" разработало проект перспективной космической электростанции, которая будет передавать солнечную энергию из космоса на Землю. Об этом сообщают "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос").
"Разработка обеспечит регулярное снабжение альтернативной электроэнергией труднодоступные — островные, горные и северные — районы Земли независимо от погодных условий и времени суток, а также позволит передавать энергию на другие космические аппараты — для "плановой подзарядки" и в случае аварийных ситуаций", — говорится в релизе.
Комплекс электростанции будет состоять из двух частей: космической и наземной. В космосе будет находиться передающий модуль — беспилотный космический корабль площадью 70 квадратных метров. Он будет накапливать энергию Солнца и транслировать ее на Землю. На поверхности расположится принимающий модуль — система антенн, получающих солнечную энергию по лазерному каналу, преобразующих и распространяющих ее.
Передача энергии со станции на Землю возможна с минимальными потерями, при этом солнечные панели, расположенные в космосе, в несколько раз более энергоэффективны, чем те, что работают на Земле, считают в РКС.
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с космическим аппаратом нового поколения системы Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 03:25
В "Роскомосе" оценили успехи системы ГЛОНАСС за восемь лет
"В открытом космосе КПД использования солнечной энергии превосходит в десятки раз. Она может быть преобразована в лазерный луч и с минимальной энергопотерей передана на Землю. <…> Эта разработка — прекрасная альтернатива термоядерной энергетике", — считает инженер-исследователь отделения разработки перспективной аппаратуры РКС Мария Баркова.
Космическую электростанцию планируется оснастить управляющим устройством, которое позволит сбалансированно рассредоточить энергию, а также буфером накопления излишков.
Предполагается разместить такие электростанции на солнечно-синхронных орбитах с наклонением 82, 90 и 98 градусов. Точное наведение лазерного пучка на мобильные наземные ректенны обеспечит синхронизирующий программный комплекс.
Ранее сообщалось, что эксперимент по беспроводной передаче электроэнергии с помощью лазерного излучения внесен в программу научных исследований на российском сегменте Международной космической станции.
Детектор STAR на коллайдере релятивистских тяжелых ионов RHIC, с помощью которого ученые предоставили доказательства двух физических явлений, предсказанных более 80 лет назад - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля 2021, 14:56Наука
Физики впервые получили материю из чистой энергии
 
РоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Российские космические системыЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 12:07
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении сил ОДКБ в Казахстан
01:27Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане
01:23Несколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работу
01:20Минобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитиях
01:19В Госдуме призвали вернуть смертную казнь
01:17Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
01:15Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
01:08МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
01:04В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
01:00Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
00:51Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
00:47МИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народа
00:35КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
00:32ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы
00:15В России начинаются Святки
00:10Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
00:05Православные отмечают Сочельник
00:00Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
23:51В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
23:47В Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством
Лента новостейМолния
Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении сил ОДКБ в КазахстанЭксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в КазахстанеНесколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работуМинобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитияхВ Госдуме призвали вернуть смертную казньПосол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничестваМИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствияВ Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в КазахстанГосдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанностиИзраильская армия обстреляла сирийскую провинцию КунейтраМИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народаКНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракетыОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силыВ России начинаются СвяткиАрмянская церковь отмечает один из самых необычных праздниковПравославные отмечают СочельникЖителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки городаВ Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовикамиВ Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством