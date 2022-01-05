https://ria.ru/20220105/rivz-1766616474.html

Киану Ривз может сыграть в сериале вместе с Леонардо Ди Каприо

Киану Ривз может сыграть в сериале вместе с Леонардо Ди Каприо - РИА Новости, 05.01.2022

Киану Ривз может сыграть в сериале вместе с Леонардо Ди Каприо

Киану Ривз ведет переговоры о съемках в экранизации романа Эрика Ларсона "Дьявол в белом городе", сообщает Deadline.Проект основан на книге, опубликованной в... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T11:57

2022-01-05T11:57

2022-01-05T11:57

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мартин скорсезе

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киану Ривз ведет переговоры о съемках в экранизации романа Эрика Ларсона "Дьявол в белом городе", сообщает Deadline.Проект основан на книге, опубликованной в 2003 году, в центре сюжета должны оказаться архитектор Дэниел Хадсон Бернем и медик Генри Холмс. Он же — серийный убийца. Все события в произведении связаны со Всемирной выставкой в Чикаго 1893 года.Права на экранизацию приобрел Леонардо Ди Каприо. Предполагается, что в сериале он сыграет Генри Холмса и вместе с режиссером Мартином Скорсезе станет продюсером картины. Также созданием ленты займутся Рик Йорн, Сэм Шоу, Дженнифер Дэвиссон Килоран и Стейси Шер. Режиссером двух первых эпизодов станет Тодд Филд.Экранизацию "Дьявола в белом городе" выпустят на платформе Hulu.

https://ria.ru/20220104/naryady-1766005619.html

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мартин скорсезе, киану ривз, новости культуры, кино и сериалы, кино, леонардо ди каприо