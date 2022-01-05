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Киану Ривз может сыграть в сериале вместе с Леонардо Ди Каприо
Киану Ривз может сыграть в сериале вместе с Леонардо Ди Каприо - РИА Новости, 05.01.2022
Киану Ривз может сыграть в сериале вместе с Леонардо Ди Каприо
Киану Ривз ведет переговоры о съемках в экранизации романа Эрика Ларсона "Дьявол в белом городе", сообщает Deadline.Проект основан на книге, опубликованной в... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:57
2022-01-05T11:57
2022-01-05T11:57
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мартин скорсезе
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Киану Ривз ведет переговоры о съемках в экранизации романа Эрика Ларсона "Дьявол в белом городе", сообщает Deadline.Проект основан на книге, опубликованной в 2003 году, в центре сюжета должны оказаться архитектор Дэниел Хадсон Бернем и медик Генри Холмс. Он же — серийный убийца. Все события в произведении связаны со Всемирной выставкой в Чикаго 1893 года.Права на экранизацию приобрел Леонардо Ди Каприо. Предполагается, что в сериале он сыграет Генри Холмса и вместе с режиссером Мартином Скорсезе станет продюсером картины. Также созданием ленты займутся Рик Йорн, Сэм Шоу, Дженнифер Дэвиссон Килоран и Стейси Шер. Режиссером двух первых эпизодов станет Тодд Филд.Экранизацию "Дьявола в белом городе" выпустят на платформе Hulu.
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мартин скорсезе, киану ривз, новости культуры, кино и сериалы, кино, леонардо ди каприо
Киану Ривз может сыграть в сериале вместе с Леонардо Ди Каприо
Актер ведет переговоры о съемках в экранизации Ларсона "Дьявол в белом городе"