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В МИД призвали россиян воздержаться от мест скопления людей в Казахстане

В МИД призвали россиян воздержаться от мест скопления людей в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022

В МИД призвали россиян воздержаться от мест скопления людей в Казахстане

МИД РФ в связи с ситуацией в Казахстане рекомендует россиянам соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T21:00

2022-01-05T21:00

2022-01-05T21:06

беспорядки в казахстане

казахстан

россия

в мире

жанаозен

актау

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. МИД РФ в связи с ситуацией в Казахстане рекомендует россиянам соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей."В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания, следить за сообщениями загранучреждений и МИД России", - говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД России в Telegram.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан

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казахстан, россия, в мире, жанаозен, актау