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СМИ: несколько ракет упало рядом с аэропортом Багдада
СМИ: несколько ракет упало рядом с аэропортом Багдада - РИА Новости, 05.01.2022
СМИ: несколько ракет упало рядом с аэропортом Багдада
Несколько ракет упало недалеко от международного аэропорта Багдада, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T03:23
2022-01-05T03:23
в мире
ирак
багдад (город)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Несколько ракет упало недалеко от международного аэропорта Багдада, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.По данным источников телеканала Al-Arabiya, обстрелу подверглась военная база Victory, расположенная около аэропорта столицы. Источники сообщили, что обстрел был произведен с запада Багдада с помощью четырех ракет, выпущенных из системы залпового огня советского производства."Зеленая зона" Багдада, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, время от времени становятся целями ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Кроме того, обстрелам подвергаются иностранные военные базы на территории Ирака. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.
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в мире, ирак, багдад (город)
03:23 05.01.2022
 
СМИ: несколько ракет упало рядом с аэропортом Багдада

Al-Sumaria: несколько ракет упало рядом с международным аэропортом Багдада

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Багдада, Ирак
Международный аэропорт Багдада, Ирак - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Международный аэропорт Багдада, Ирак. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Несколько ракет упало недалеко от международного аэропорта Багдада, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.
"Недавно недалеко от международного аэропорта Багдада упало несколько ракет, место их запуска пока не известно", - сообщил источник.
По данным источников телеканала Al-Arabiya, обстрелу подверглась военная база Victory, расположенная около аэропорта столицы. Источники сообщили, что обстрел был произведен с запада Багдада с помощью четырех ракет, выпущенных из системы залпового огня советского производства.
"Зеленая зона" Багдада, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, время от времени становятся целями ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Кроме того, обстрелам подвергаются иностранные военные базы на территории Ирака. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.
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