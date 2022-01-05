https://ria.ru/20220105/rakety-1766598930.html

СМИ: несколько ракет упало рядом с аэропортом Багдада

СМИ: несколько ракет упало рядом с аэропортом Багдада - РИА Новости, 05.01.2022

СМИ: несколько ракет упало рядом с аэропортом Багдада

Несколько ракет упало недалеко от международного аэропорта Багдада, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T03:23

2022-01-05T03:23

2022-01-05T03:23

в мире

ирак

багдад (город)

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Несколько ракет упало недалеко от международного аэропорта Багдада, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.По данным источников телеканала Al-Arabiya, обстрелу подверглась военная база Victory, расположенная около аэропорта столицы. Источники сообщили, что обстрел был произведен с запада Багдада с помощью четырех ракет, выпущенных из системы залпового огня советского производства."Зеленая зона" Багдада, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, время от времени становятся целями ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Кроме того, обстрелам подвергаются иностранные военные базы на территории Ирака. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.

https://ria.ru/20211231/irak-1766314610.html

ирак

багдад (город)

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в мире, ирак, багдад (город)