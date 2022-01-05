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Япония оценила дальность полета возможной баллистической ракеты КНДР
Япония оценила дальность полета возможной баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 05.01.2022
Япония оценила дальность полета возможной баллистической ракеты КНДР
Баллистическая ракета, предположительно, выпущенная КНДР утром среды, могла пролететь примерно 500 километров, заявил журналистам глава министерства обороны... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T05:46
2022-01-05T05:46
в мире
токио
япония
кндр (северная корея)
министерство обороны японии
японское море
нобуо киси
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ТОКИО, 5 янв — РИА Новости. Баллистическая ракета, предположительно, выпущенная КНДР утром среды, могла пролететь примерно 500 километров, заявил журналистам глава министерства обороны Японии Нобуо Киси.Ранее глава японского оборонного ведомства заявил, что сообщений об ущербе морским и воздушным судам в Японии в результате возможного ракетного пуска не поступало.В 08.13 по местному времени (02.13 мск) на сайте японской береговой охраны появилось предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Позже появилось сообщение, что объект упал вне исключительной экономической зоны Японии. В связи с предполагаемым ракетным пуском при канцелярии премьер-министра страны был создан кризисный штаб.В свою очередь, южнокорейские военные заявили, что КНДР могла произвести пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря с земли.Это первое возможное испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводных лодок.
https://ria.ru/20220101/kndr-1766345166.html
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в мире, токио, япония, кндр (северная корея), министерство обороны японии, японское море, нобуо киси
05:46 05.01.2022
 
Япония оценила дальность полета возможной баллистической ракеты КНДР

Минобороны Японии: дальность полета возможной ракеты КНДР могла быть около 500 километров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПуск баллистической ракеты
Пуск баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Пуск баллистической ракеты. Архивное фото
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ТОКИО, 5 янв — РИА Новости. Баллистическая ракета, предположительно, выпущенная КНДР утром среды, могла пролететь примерно 500 километров, заявил журналистам глава министерства обороны Японии Нобуо Киси.
"Мы предполагаем, что в случае запуска баллистической ракеты по обычной траектории, она пролетела около 500 километров", — отметил он.
Ранее глава японского оборонного ведомства заявил, что сообщений об ущербе морским и воздушным судам в Японии в результате возможного ракетного пуска не поступало.
В 08.13 по местному времени (02.13 мск) на сайте японской береговой охраны появилось предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Позже появилось сообщение, что объект упал вне исключительной экономической зоны Японии. В связи с предполагаемым ракетным пуском при канцелярии премьер-министра страны был создан кризисный штаб.
В свою очередь, южнокорейские военные заявили, что КНДР могла произвести пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря с земли.
Это первое возможное испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводных лодок.
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В миреТокиоЯпонияКНДР (Северная Корея)Министерство обороны ЯпонииЯпонское мореНобуо Киси
 
 
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