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Обманный маневр. Пушков разоблачил хитрый план по членству Украины в НАТО
Обманный маневр. Пушков разоблачил хитрый план по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 05.01.2022
Обманный маневр. Пушков разоблачил хитрый план по членству Украины в НАТО
Способ вступления Украины и Грузии в НАТО, предложенный экс-генсеком альянса Андерсом Фог Расмуссеном, приведет к страшным последствиям. Об этом заявил в... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T21:14
2022-01-05T21:41
в мире
украина
грузия
европа
андерс фог расмуссен
алексей пушков
нато
россия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Способ вступления Украины и Грузии в НАТО, предложенный экс-генсеком альянса Андерсом Фог Расмуссеном, приведет к страшным последствиям. Об этом заявил в Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.Ранее Расмуссен сказал, что альянс должен предоставить Украине и Грузии план действий по членству в организации, несмотря на нерешенные территориальные споры этих стран, но взамен ограничить действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне."На деле это обманный маневр. В случае включения Украины и Грузии в НАТО они будут добиваться отказа от этой оговорки, а военный конфликт альянса с Россией станет практически неизбежным. Причем большинство его европейских членов окажутся втянутыми в него против своей воли", — написал сенатор.Он отметил, что призыв бывшего генерального секретаря НАТО звучит опасно и безответственно "в нынешней взвинченной атмосфере в Европе и в свете требований России о гарантиях безопасности".Российский политик также добавил, что Расмуссен всегда отличался от других генсеков организации "ястребиными взглядами".Статья 5 Устава НАТО гласит, что "вооруженное нападение на одну (из договаривающихся сторон. — Прим. ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В июне 2016 года Киев принял дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины. В феврале 2019 года Рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20220105/dimlomat-1766661613.html
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в мире, украина, грузия, европа, андерс фог расмуссен, алексей пушков, нато, россия
21:14 05.01.2022 (обновлено: 21:41 05.01.2022)
 
Обманный маневр. Пушков разоблачил хитрый план по членству Украины в НАТО

Сенатор Пушков рассказал, чем опасен способ экс-генсека Расмуссена принять Украину в НАТО

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Способ вступления Украины и Грузии в НАТО, предложенный экс-генсеком альянса Андерсом Фог Расмуссеном, приведет к страшным последствиям. Об этом заявил в Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.
Ранее Расмуссен сказал, что альянс должен предоставить Украине и Грузии план действий по членству в организации, несмотря на нерешенные территориальные споры этих стран, но взамен ограничить действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне.
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Американский дипломат сравнил Россию и Украину
"На деле это обманный маневр. В случае включения Украины и Грузии в НАТО они будут добиваться отказа от этой оговорки, а военный конфликт альянса с Россией станет практически неизбежным. Причем большинство его европейских членов окажутся втянутыми в него против своей воли", — написал сенатор.
Он отметил, что призыв бывшего генерального секретаря НАТО звучит опасно и безответственно "в нынешней взвинченной атмосфере в Европе и в свете требований России о гарантиях безопасности".
Российский политик также добавил, что Расмуссен всегда отличался от других генсеков организации "ястребиными взглядами".
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На Украине захотели жить "по понятиям"
Статья 5 Устава НАТО гласит, что "вооруженное нападение на одну (из договаривающихся сторон. — Прим. ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В июне 2016 года Киев принял дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины. В феврале 2019 года Рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
Вчера, 18:51
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В миреУкраинаГрузияЕвропаАндерс Фог РасмуссенАлексей ПушковНАТОРоссия
 
 
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