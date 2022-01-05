https://ria.ru/20220105/pushkov-1766671481.html

Обманный маневр. Пушков разоблачил хитрый план по членству Украины в НАТО

Обманный маневр. Пушков разоблачил хитрый план по членству Украины в НАТО - РИА Новости, 05.01.2022

Обманный маневр. Пушков разоблачил хитрый план по членству Украины в НАТО

Способ вступления Украины и Грузии в НАТО, предложенный экс-генсеком альянса Андерсом Фог Расмуссеном, приведет к страшным последствиям. Об этом заявил в... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T21:14

2022-01-05T21:14

2022-01-05T21:41

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Способ вступления Украины и Грузии в НАТО, предложенный экс-генсеком альянса Андерсом Фог Расмуссеном, приведет к страшным последствиям. Об этом заявил в Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.Ранее Расмуссен сказал, что альянс должен предоставить Украине и Грузии план действий по членству в организации, несмотря на нерешенные территориальные споры этих стран, но взамен ограничить действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне."На деле это обманный маневр. В случае включения Украины и Грузии в НАТО они будут добиваться отказа от этой оговорки, а военный конфликт альянса с Россией станет практически неизбежным. Причем большинство его европейских членов окажутся втянутыми в него против своей воли", — написал сенатор.Он отметил, что призыв бывшего генерального секретаря НАТО звучит опасно и безответственно "в нынешней взвинченной атмосфере в Европе и в свете требований России о гарантиях безопасности".Российский политик также добавил, что Расмуссен всегда отличался от других генсеков организации "ястребиными взглядами".Статья 5 Устава НАТО гласит, что "вооруженное нападение на одну (из договаривающихся сторон. — Прим. ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В июне 2016 года Киев принял дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины. В феврале 2019 года Рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20220105/dimlomat-1766661613.html

https://ria.ru/20220105/ukraina-1766638740.html

https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html

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в мире, украина, грузия, европа, андерс фог расмуссен, алексей пушков, нато, россия