21:14 05.01.2022 (обновлено: 21:41 05.01.2022)
Обманный маневр. Пушков разоблачил хитрый план по членству Украины в НАТО
Сенатор Пушков рассказал, чем опасен способ экс-генсека Расмуссена принять Украину в НАТО
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Способ вступления Украины и Грузии в НАТО, предложенный экс-генсеком альянса Андерсом Фог Расмуссеном, приведет к страшным последствиям. Об этом заявил в Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.
Ранее Расмуссен сказал, что альянс должен предоставить Украине и Грузии план действий по членству в организации, несмотря на нерешенные территориальные споры этих стран, но взамен ограничить действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне.
"На деле это обманный маневр. В случае включения Украины и Грузии в НАТО они будут добиваться отказа от этой оговорки, а военный конфликт альянса с Россией станет практически неизбежным. Причем большинство его европейских членов окажутся втянутыми в него против своей воли", — написал сенатор.
Он отметил, что призыв бывшего генерального секретаря НАТО звучит опасно и безответственно "в нынешней взвинченной атмосфере в Европе и в свете требований России о гарантиях безопасности".
Российский политик также добавил, что Расмуссен всегда отличался от других генсеков организации "ястребиными взглядами".
Статья 5 Устава НАТО гласит, что "вооруженное нападение на одну (из договаривающихся сторон. — Прим. ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В июне 2016 года Киев принял дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины. В феврале 2019 года Рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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