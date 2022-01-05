Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек.