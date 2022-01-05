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https://ria.ru/20220105/potok-1766606908.html
В новом правительстве Германии уже раскол. При чем тут Россия
В Германии заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.01.2022
В новом правительстве Германии уже раскол. При чем тут Россия
Немецкий депутат от фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт сообщил о серьезных разногласиях в правительстве Германии из-за "Северного потока — 2". РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T09:26
2022-01-05T09:26
экономика
украина
сша
мид германии
газпром
северный поток — 2
uniper
россия
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Немецкий депутат от фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт сообщил о серьезных разногласиях в правительстве Германии из-за "Северного потока — 2"."Спустя всего несколько недель во внешней политике и политике безопасности светофорной коалиции начали появляться трещины", — отметил политик в беседе с изданием WAZ, входящим в медиагруппу Funke.Ранее глава МИД Германии заявляла о большой геостратегической роли газопровода. Она считает, что это больше чем частный экономический проект. В свою очередь канцлер Шольц охарактеризовал процесс сертификации "Северного потока — 2" как проходящий "совершенно без политики"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен из-за того, что регулятор посчитал необходимым для оператора "трубы" - швейцарской Nord Stream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот может занять несколько месяцев.Россия не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20220104/potok-1766547199.html
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экономика, украина, сша, мид германии, газпром, северный поток — 2, uniper, россия
09:26 05.01.2022
 
В Германии заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока — 2"

Немецкий депутат Хардт нашел трещины в политике правительства из-за "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Немецкий депутат от фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт сообщил о серьезных разногласиях в правительстве Германии из-за "Северного потока — 2".
"Спустя всего несколько недель во внешней политике и политике безопасности светофорной коалиции начали появляться трещины", — отметил политик в беседе с изданием WAZ, входящим в медиагруппу Funke.
Ранее глава МИД Германии заявляла о большой геостратегической роли газопровода. Она считает, что это больше чем частный экономический проект. В свою очередь канцлер Шольц охарактеризовал процесс сертификации "Северного потока — 2" как проходящий "совершенно без политики".
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
Вчера, 14:00
Инвестор "Северного потока — 2" высказался о сертификации проекта
В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен из-за того, что регулятор посчитал необходимым для оператора "трубы" - швейцарской Nord Stream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот может занять несколько месяцев.
Россия не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 11:37
В МИД назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаУкраинаСШАМИД ГерманииГазпромСеверный поток — 2UniperРоссия
 
 
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