В новом правительстве Германии уже раскол. При чем тут Россия

В Германии заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока — 2"
Немецкий депутат Хардт нашел трещины в политике правительства из-за "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Немецкий депутат от фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт сообщил о серьезных разногласиях в правительстве Германии из-за "Северного потока — 2".
"Спустя всего несколько недель во внешней политике и политике безопасности светофорной коалиции начали появляться трещины", — отметил политик в беседе с изданием WAZ, входящим в медиагруппу Funke.
Ранее глава МИД Германии заявляла о большой геостратегической роли газопровода. Она считает, что это больше чем частный экономический проект. В свою очередь канцлер Шольц охарактеризовал процесс сертификации "Северного потока — 2" как проходящий "совершенно без политики".
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.
В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен из-за того, что регулятор посчитал необходимым для оператора "трубы" - швейцарской Nord Stream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот может занять несколько месяцев.
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