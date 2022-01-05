https://ria.ru/20220105/potok-1766599057.html

Запад поглумился над Украиной в вопросе "Северного потока — 2"

Боррель отказался обсуждать "Северный поток — 2" с Киевом - РИА Новости, 05.01.2022

Запад поглумился над Украиной в вопросе "Северного потока — 2"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в беседе с PAP, что не собирается обсуждать российский трубопровод "Северный поток— 2" во время визита на Украину. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T03:39

2022-01-05T03:39

2022-01-05T03:46

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евросоюз

еврокомиссия

северный поток — 2

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в беседе с PAP, что не собирается обсуждать российский трубопровод "Северный поток— 2" во время визита на Украину.Он также добавил, что в разговоре с украинской стороной намерен заявить, что Европа ее "очень" поддерживает. По его словам, ЕС — ближайший партнер Киева, который твердо выступает за сохранение суверенитета бывшей советской республики."Северный поток — 2" проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Его достроили в сентябре, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что трубопровод полностью готов к вводу в строй.Тем не менее для запуска требуется, чтобы Федеральное сетевое агентство Германии завершило процедуру сертификации компании — оператора газопровода. Ее приостановили в ноябре, так как регулятор посчитал, что Nord Sream 2 AG должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. После того как Федеральное сетевое агентство вынесет решение, свое мнение выскажет Еврокомиссия. По словам российского вице-премьера Александра Новака, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года.

https://ria.ru/20220103/mid-1766468674.html

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