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https://ria.ru/20220105/potok-1766599057.html
Запад поглумился над Украиной в вопросе "Северного потока — 2"
Боррель отказался обсуждать "Северный поток — 2" с Киевом - РИА Новости, 05.01.2022
Запад поглумился над Украиной в вопросе "Северного потока — 2"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в беседе с PAP, что не собирается обсуждать российский трубопровод "Северный поток— 2" во время визита на Украину. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T03:39
2022-01-05T03:46
в мире
украина
киев
сша
германия
евросоюз
еврокомиссия
северный поток — 2
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в беседе с PAP, что не собирается обсуждать российский трубопровод "Северный поток— 2" во время визита на Украину.Он также добавил, что в разговоре с украинской стороной намерен заявить, что Европа ее "очень" поддерживает. По его словам, ЕС — ближайший партнер Киева, который твердо выступает за сохранение суверенитета бывшей советской республики."Северный поток — 2" проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Его достроили в сентябре, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что трубопровод полностью готов к вводу в строй.Тем не менее для запуска требуется, чтобы Федеральное сетевое агентство Германии завершило процедуру сертификации компании — оператора газопровода. Ее приостановили в ноябре, так как регулятор посчитал, что Nord Sream 2 AG должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. После того как Федеральное сетевое агентство вынесет решение, свое мнение выскажет Еврокомиссия. По словам российского вице-премьера Александра Новака, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года.
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в мире, украина, киев, сша, германия, евросоюз, еврокомиссия, северный поток — 2, nord stream 2 ag, жозеп боррель, россия
03:39 05.01.2022 (обновлено: 03:46 05.01.2022)
 
Боррель отказался обсуждать "Северный поток — 2" с Киевом

Глава дипломатии ЕС Боррель: нет планов обсуждать СП-2 в Киеве, вопрос решают власти ФРГ

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovГазопровод "Северный поток — 2"
Газопровод Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Газопровод "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в беседе с PAP, что не собирается обсуждать российский трубопровод "Северный поток— 2" во время визита на Украину.
"Цель моего визита — сосредоточить внимание на политической ситуации и безопасности Украины. <…> Что касается "Северного потока — 2", то (решение вопроса. — Прим. ред.) теперь находится в руках германского регулятора", — заявил Боррель, отвечая на вопрос, собирается ли он поднимать тему газопровода на переговорах в Киеве.
Он также добавил, что в разговоре с украинской стороной намерен заявить, что Европа ее "очень" поддерживает. По его словам, ЕС — ближайший партнер Киева, который твердо выступает за сохранение суверенитета бывшей советской республики.
"Северный поток — 2" проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Его достроили в сентябре, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что трубопровод полностью готов к вводу в строй.
Тем не менее для запуска требуется, чтобы Федеральное сетевое агентство Германии завершило процедуру сертификации компании — оператора газопровода. Ее приостановили в ноябре, так как регулятор посчитал, что Nord Sream 2 AG должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. После того как Федеральное сетевое агентство вынесет решение, свое мнение выскажет Еврокомиссия. По словам российского вице-премьера Александра Новака, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 11:37
В МИД назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
 
В миреУкраинаКиевСШАГерманияЕвросоюзЕврокомиссияСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGЖозеп БоррельРоссия
 
 
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