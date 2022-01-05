https://ria.ru/20220105/posadka-1766665970.html

Летевший из Токио вьетнамский Boeing экстренно сел из-за звонка с угрозами

Летевший из Токио вьетнамский Boeing экстренно сел из-за звонка с угрозами - РИА Новости, 05.01.2022

Летевший из Токио вьетнамский Boeing экстренно сел из-за звонка с угрозами

Boeing 787 вьетнамской авиакомпании, выполнявший рейс из токийского аэропорта "Нарита" в Ханой, вынужден был развернуться и приземлиться в аэропорту города... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T20:07

2022-01-05T20:07

2022-01-05T20:07

в мире

токио

фукуока (город)

ханой

vietnam airlines

boeing 787

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БАНГКОК, 5 янв – РИА Новости. Boeing 787 вьетнамской авиакомпании, выполнявший рейс из токийского аэропорта "Нарита" в Ханой, вынужден был развернуться и приземлиться в аэропорту города Фукуока из-за звонка с угрозами, сообщает в среду интернет-портал VietnamExpress.По данным издания, через 40 минут после взлета, когда рейс VN 5311 готовился пересечь Токийский залив, неизвестный, представившийся американцем, позвонил в офис авиакомпании Vietnam Airlines в Токио и заявил по-японски, что лайнер будет сбит над Токийским заливом, если не повернет назад.На борту лайнера находились три пилота, 13 бортпроводников и 47 пассажиров. Авиакомпанией было принято решение развернуть самолет и посадить, по согласованию с японскими властями, в аэропорту города Фукуока, говорится в сообщении портала. В 13.02 по местному времени (07.02 мск) лайнер, вылетевший из Токио в 11.10 (05.10 мск), приземлился в Фукуоке. Посадка была штатной, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.По факту угрозы безопасности гражданского авиалайнера начато расследование.Вьетнамское национальное новостное агентство VNA сообщило, что после опроса пассажиров и экипажа сотрудниками японских правоохранительных органов и тщательного осмотра самолета на предмет заложенных взрывных устройств, который не выявил ничего подозрительного, лайнер вылетел из Фукуоки в 15.48 (09.48 мск) и приземлился в международном аэропорту "Нойбай" в Ханое в 18.12 по вьетнамскому времени (14.12 мск).

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766650429.html

https://ria.ru/20220105/rostekh-1766616038.html

токио

фукуока (город)

ханой

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в мире, токио, фукуока (город), ханой, vietnam airlines, boeing 787