Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220105/posadka-1766665970.html
Летевший из Токио вьетнамский Boeing экстренно сел из-за звонка с угрозами
Летевший из Токио вьетнамский Boeing экстренно сел из-за звонка с угрозами - РИА Новости, 05.01.2022
Летевший из Токио вьетнамский Boeing экстренно сел из-за звонка с угрозами
Boeing 787 вьетнамской авиакомпании, выполнявший рейс из токийского аэропорта "Нарита" в Ханой, вынужден был развернуться и приземлиться в аэропорту города... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T20:07
2022-01-05T20:07
в мире
токио
фукуока (город)
ханой
vietnam airlines
boeing 787
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147605/51/1476055193_0:115:3002:1804_1920x0_80_0_0_0892474a3c28285425f2e53358bebca1.jpg
БАНГКОК, 5 янв – РИА Новости. Boeing 787 вьетнамской авиакомпании, выполнявший рейс из токийского аэропорта "Нарита" в Ханой, вынужден был развернуться и приземлиться в аэропорту города Фукуока из-за звонка с угрозами, сообщает в среду интернет-портал VietnamExpress.По данным издания, через 40 минут после взлета, когда рейс VN 5311 готовился пересечь Токийский залив, неизвестный, представившийся американцем, позвонил в офис авиакомпании Vietnam Airlines в Токио и заявил по-японски, что лайнер будет сбит над Токийским заливом, если не повернет назад.На борту лайнера находились три пилота, 13 бортпроводников и 47 пассажиров. Авиакомпанией было принято решение развернуть самолет и посадить, по согласованию с японскими властями, в аэропорту города Фукуока, говорится в сообщении портала. В 13.02 по местному времени (07.02 мск) лайнер, вылетевший из Токио в 11.10 (05.10 мск), приземлился в Фукуоке. Посадка была штатной, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.По факту угрозы безопасности гражданского авиалайнера начато расследование.Вьетнамское национальное новостное агентство VNA сообщило, что после опроса пассажиров и экипажа сотрудниками японских правоохранительных органов и тщательного осмотра самолета на предмет заложенных взрывных устройств, который не выявил ничего подозрительного, лайнер вылетел из Фукуоки в 15.48 (09.48 мск) и приземлился в международном аэропорту "Нойбай" в Ханое в 18.12 по вьетнамскому времени (14.12 мск).
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766650429.html
https://ria.ru/20220105/rostekh-1766616038.html
токио
фукуока (город)
ханой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147605/51/1476055193_223:0:2780:1918_1920x0_80_0_0_12172d1b0003aa7a1cf5223749005582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, токио, фукуока (город), ханой, vietnam airlines, boeing 787
20:07 05.01.2022
 
Летевший из Токио вьетнамский Boeing экстренно сел из-за звонка с угрозами

Вьетнамский Boeing 787, летевший из Токио в Ханой, экстренно сел из-за звонка с угрозами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 787-9 Dreamliner
Самолет Boeing 787-9 Dreamliner - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 787-9 Dreamliner
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 5 янв – РИА Новости. Boeing 787 вьетнамской авиакомпании, выполнявший рейс из токийского аэропорта "Нарита" в Ханой, вынужден был развернуться и приземлиться в аэропорту города Фукуока из-за звонка с угрозами, сообщает в среду интернет-портал VietnamExpress.
По данным издания, через 40 минут после взлета, когда рейс VN 5311 готовился пересечь Токийский залив, неизвестный, представившийся американцем, позвонил в офис авиакомпании Vietnam Airlines в Токио и заявил по-японски, что лайнер будет сбит над Токийским заливом, если не повернет назад.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Вчера, 17:04Беспорядки в Казахстане
Аэропорт в Актау перестал принимать рейсы
На борту лайнера находились три пилота, 13 бортпроводников и 47 пассажиров. Авиакомпанией было принято решение развернуть самолет и посадить, по согласованию с японскими властями, в аэропорту города Фукуока, говорится в сообщении портала. В 13.02 по местному времени (07.02 мск) лайнер, вылетевший из Токио в 11.10 (05.10 мск), приземлился в Фукуоке. Посадка была штатной, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
По факту угрозы безопасности гражданского авиалайнера начато расследование.
Вьетнамское национальное новостное агентство VNA сообщило, что после опроса пассажиров и экипажа сотрудниками японских правоохранительных органов и тщательного осмотра самолета на предмет заложенных взрывных устройств, который не выявил ничего подозрительного, лайнер вылетел из Фукуоки в 15.48 (09.48 мск) и приземлился в международном аэропорту "Нойбай" в Ханое в 18.12 по вьетнамскому времени (14.12 мск).
Макет пассажирского самолета МС-21-310 - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Вчера, 11:22
В 2024 году в России начнется серийное производство МС-21
 
В миреТокиоФукуока (город)ХанойVietnam AirlinesBoeing 787
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 12:07
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане
01:23Несколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работу
01:20Минобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитиях
01:19В Госдуме призвали вернуть смертную казнь
01:17Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
01:15Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
01:08МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
01:04В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
01:00Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
00:51Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
00:47МИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народа
00:35КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
00:32ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы
00:15В России начинаются Святки
00:10Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
00:05Православные отмечают Сочельник
00:00Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
23:51В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
23:47В Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством
23:46СМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в КазахстанеНесколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работуМинобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитияхВ Госдуме призвали вернуть смертную казньПосол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничестваМИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствияВ Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в КазахстанГосдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанностиИзраильская армия обстреляла сирийскую провинцию КунейтраМИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народаКНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракетыОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силыВ России начинаются СвяткиАрмянская церковь отмечает один из самых необычных праздниковПравославные отмечают СочельникЖителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки городаВ Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовикамиВ Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричествомСМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров