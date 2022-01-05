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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20220105/pomyalovskiy-1765963446.html
Помяловский. Очерки дикой страсти
Помяловский. Очерки дикой страсти - РИА Новости, 05.01.2022
Помяловский. Очерки дикой страсти
Создатель автобиографии, полной боли, страха смерти, надрывного пьянства. Сын петербуржского дьякона, в 8 лет его отдают на учение в духовное училище. Этот опыт ложится в основу его самой известной книги "Очерки бурсы". Идеолог так называемого "темного кладбищенства", он умирает в неполные 29 лет, и всем понятно: его талант не раскрылся.
2022-01-05T14:00
2022-01-05T14:05
подкаст "заговор классиков"
образование - общество
образование
история
литература
виктор ерофеев
российская империя
подкаст
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Помяловский. Очерки дикой страсти
Создатель автобиографии, полной боли, страха смерти, надрывного пьянства. Сын петербуржского дьякона, в 8 лет его отдают на учение в духовное училище. Этот опыт ложится в основу его самой известной книги "Очерки бурсы". Идеолог так называемого "темного кладбищенства", он умирает в неполные 29 лет, и всем понятно: его талант не раскрылся.
audio/mpeg
Помяловский. Очерки дикой страсти
Создатель автобиографии, полной боли, страха смерти, надрывного пьянства. Сын петербуржского дьякона, в 8 лет его отдают на учение в духовное училище. Этот опыт ложится в основу его самой известной книги "Очерки бурсы". Идеолог так называемого "темного кладбищенства", он умирает в неполные 29 лет, и всем понятно: его талант не раскрылся.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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образование - общество, образование, история, литература, виктор ерофеев, российская империя, подкаст, россия, аудио
14:00 05.01.2022 (обновлено: 14:05 05.01.2022)
 

Помяловский. Очерки дикой страсти

Подкаст "Заговор классиков"
Помяловский. Очерки дикой страсти
14:00
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Создатель автобиографии, полной боли, страха смерти, надрывного пьянства. Сын петербуржского дьякона, в 8 лет его отдают на учение в духовное училище. Этот опыт ложится в основу его самой известной книги "Очерки бурсы". Идеолог так называемого "темного кладбищенства", он умирает в неполные 29 лет, и всем понятно: его талант не раскрылся.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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