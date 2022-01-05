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Два извращенца зверски убили пятилетнюю девочку в Костроме. Видео похищения
Похищение девочки в Костроме попало на видео - РИА Новости, 05.01.2022
Два извращенца зверски убили пятилетнюю девочку в Костроме. Видео похищения
Видео похищения пятилетней девочки в Костроме, которую позже нашли убитой, опубликовало сообщество ВКонтакте "Кострома какая она есть. События 44". РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T05:20
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происшествия
кострома
костромская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Видео похищения пятилетней девочки в Костроме, которую позже нашли убитой, опубликовало сообщество ВКонтакте "Кострома какая она есть. События 44".На кадрах видно двух быстро идущих мужчин, один из которых несет на руках ребенка. Многочисленные прохожие никак не реагируют на злоумышленников, хотя в начале ролика заметно, что девочка машет рукой.Ранее региональное управление СК сообщило, что в Костроме задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка. Как уточняется, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Вскоре ее забрали двое неизвестных и скрылись в неизвестном направлении. Подозреваемые признались в убийстве ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего).
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кострома
костромская область
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происшествия, кострома, костромская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
05:20 05.01.2022
 
Похищение девочки в Костроме попало на видео

Похищение двумя мужчинами девочки в Костроме попало на видео

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Видео похищения пятилетней девочки в Костроме, которую позже нашли убитой, опубликовало сообщество ВКонтакте "Кострома какая она есть. События 44".
На кадрах видно двух быстро идущих мужчин, один из которых несет на руках ребенка. Многочисленные прохожие никак не реагируют на злоумышленников, хотя в начале ролика заметно, что девочка машет рукой.
Ранее региональное управление СК сообщило, что в Костроме задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка. Как уточняется, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Вскоре ее забрали двое неизвестных и скрылись в неизвестном направлении.
Подозреваемые признались в убийстве ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего).
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ПроисшествияКостромаКостромская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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