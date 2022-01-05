https://ria.ru/20220105/pogoda-1766606680.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 05.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода, снег и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в среду, температура воздуха до минус 4 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T09:23
2022-01-05T09:23
2022-01-05T09:23
общество
москва
новый год
евгений тишковец
погода
елена волосюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765639092_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_239f31749079cbf0780554b71e57fc73.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Облачная погода, снег и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в среду, температура воздуха до минус 4 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Ожидается облачная погода, пойдет снег, в течение дня он будет усиливаться, а морозы начнут ослабевать. К концу дня у нас уже повысится до минус 2 - минус 4 градусов, по области минус 1-6",- сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ветер будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 12-14 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 730 миллиметров ртутного столба, что более чем на 15 единиц ниже нормы.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал агентству, что в среду в столице выпадет 20% месячной нормы осадков, снег наибольшей интенсивности пройдет с полудня до 15.00.
https://ria.ru/20220104/pogoda-1766517444.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765639092_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bdcd0cc9e2a71df8b0912a8c891ac527.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, новый год, евгений тишковец, погода, елена волосюк
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Волосюк: облачная погода и снег ожидаются в Москве в среду