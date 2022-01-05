https://ria.ru/20220105/pogoda-1766606680.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 05.01.2022

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода, снег и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в среду, температура воздуха до минус 4 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T09:23

2022-01-05T09:23

2022-01-05T09:23

общество

москва

новый год

евгений тишковец

погода

елена волосюк

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Облачная погода, снег и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в среду, температура воздуха до минус 4 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Ожидается облачная погода, пойдет снег, в течение дня он будет усиливаться, а морозы начнут ослабевать. К концу дня у нас уже повысится до минус 2 - минус 4 градусов, по области минус 1-6",- сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ветер будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 12-14 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 730 миллиметров ртутного столба, что более чем на 15 единиц ниже нормы.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал агентству, что в среду в столице выпадет 20% месячной нормы осадков, снег наибольшей интенсивности пройдет с полудня до 15.00.

https://ria.ru/20220104/pogoda-1766517444.html

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общество, москва, новый год, евгений тишковец, погода, елена волосюк