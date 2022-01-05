Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220105/pogoda-1766606680.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 05.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода, снег и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в среду, температура воздуха до минус 4 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T09:23
2022-01-05T09:23
общество
москва
новый год
евгений тишковец
погода
елена волосюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765639092_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_239f31749079cbf0780554b71e57fc73.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Облачная погода, снег и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в среду, температура воздуха до минус 4 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Ожидается облачная погода, пойдет снег, в течение дня он будет усиливаться, а морозы начнут ослабевать. К концу дня у нас уже повысится до минус 2 - минус 4 градусов, по области минус 1-6",- сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ветер будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 12-14 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 730 миллиметров ртутного столба, что более чем на 15 единиц ниже нормы.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал агентству, что в среду в столице выпадет 20% месячной нормы осадков, снег наибольшей интенсивности пройдет с полудня до 15.00.
https://ria.ru/20220104/pogoda-1766517444.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765639092_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bdcd0cc9e2a71df8b0912a8c891ac527.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, новый год, евгений тишковец, погода, елена волосюк
09:23 05.01.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Волосюк: облачная погода и снег ожидаются в Москве в среду

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Снег в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Облачная погода, снег и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в среду, температура воздуха до минус 4 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Ожидается облачная погода, пойдет снег, в течение дня он будет усиливаться, а морозы начнут ослабевать. К концу дня у нас уже повысится до минус 2 - минус 4 градусов, по области минус 1-6",- сказала Волосюк.
Синоптик добавила, что ветер будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 12-14 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 730 миллиметров ртутного столба, что более чем на 15 единиц ниже нормы.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал агентству, что в среду в столице выпадет 20% месячной нормы осадков, снег наибольшей интенсивности пройдет с полудня до 15.00.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Вчера, 04:15
Климатолог рассказал, какой будет погода в 2022 году
 
ОбществоМоскваНовый годЕвгений ТишковецПогодаЕлена Волосюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердца
09:27Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской области
09:26В Германии заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока — 2"
09:25В Казахстане перенесут на год реализацию газа через электронную площадку
09:23Москвичам рассказали о погоде в среду
09:08Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в Ташкенте
09:01Пушков назвал главных лжецов о "грязном российском газе"
08:46В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИ
08:29Лама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициям
08:14Обстановка в Нур-Султане стабилизировалась после массовой акции
07:43На незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человек
07:32Известный священник назвал святочные гадания "молебном сатане"
07:25Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в России
07:23В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года
07:11Алма-Ату убирают после беспорядков
06:40Токаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензин
06:31Боррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с Россией
06:25Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека
06:18Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане
05:46Япония оценила дальность полета возможной баллистической ракеты КНДР
Лента новостейМолния
Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердцаПрезидент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской областиВ Германии заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока — 2"В Казахстане перенесут на год реализацию газа через электронную площадкуМосквичам рассказали о погоде в средуСамолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в ТашкентеПушков назвал главных лжецов о "грязном российском газе"В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИЛама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициямОбстановка в Нур-Султане стабилизировалась после массовой акцииНа незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человекИзвестный священник назвал святочные гадания "молебном сатане"Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в РоссииВ Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 годаАлма-Ату убирают после беспорядковТокаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензинБоррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с РоссиейЛео Бокерия рассказал, где находится душа человекаТокаев обвинил правительство в протестной ситуации в КазахстанеЯпония оценила дальность полета возможной баллистической ракеты КНДР