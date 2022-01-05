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Белоруссия высылает польского дипломата, помогавшего бежать подозреваемому
Белоруссия высылает польского дипломата, помогавшего бежать подозреваемому - РИА Новости, 05.01.2022
Белоруссия высылает польского дипломата, помогавшего бежать подозреваемому
Белоруссия высылает сотрудника генконсульства Польши, который пытался устроить побег из страны поляка, подозреваемого в ДТП со смертельным исходом. Об этом... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T16:39
2022-01-05T16:39
2022-01-05T17:35
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МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Белоруссия высылает сотрудника генконсульства Польши, который пытался устроить побег из страны поляка, подозреваемого в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.Он уточнил, что внешнеполитическое ведомство вызвало к себе временного поверенного Польши и заявило ему о невозможности дальнейшей работы дипломата.Пресс-секретарь пояснил, что речь идет о сотруднике польского генконсульства в Бресте. По словам Глаза, польские дипломаты способствовали побегу подозреваемого в смертельном ДТП "осознанно, понимая и обоснованность ограничений на выезд для подозреваемого, и то, что в результате ДТП два человека погибли"."По сути, сотрудники польского консульства умышленно толкали своего гражданина на нарушение белорусского законодательства и обрекали его на последующий международный розыск в связи с ДТП, повлекшим смерть людей. Совершенно предсказуемо, что такие "добрые советы" и "добрые услуги" подставили гражданина Польши под изменение меры пресечения", — подчеркнул Глаз.При этом он выразил надежду, что это — единичный случай, не характеризующий МИД Польши в целом. "Вместе с тем мы не видим возможности для продолжения работы данного консульского сотрудника на территории Беларуси. Об инциденте мы проинформируем наших зарубежных партнеров. Рассчитываем, что нашими польскими коллегами будут сделаны соответствующие выводы", — сказал пресс-секретарь.Он добавил, что действия сотрудников генконсульства прямо нарушают положения Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях и белорусское законодательство. "Они также не поддаются пониманию с точки зрения высокого звания консула или дипломата. По сути, это должностное лицо, которое призвано быть примером законности и имеющее право, например, посещать закрытые или пенитенциарные учреждения. И это должностное лицо само осознанно нарушает закон. Тем более что в данном случае речь о гибели людей", — заключил Глаз.О каком именно ДТП идет речь, не уточняется.
https://ria.ru/20211231/polsha-1766251830.html
https://ria.ru/20220104/granitsa-1766566164.html
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в мире, мид белоруссии, брест, белоруссия, польша, мид польши
16:39 05.01.2022 (обновлено: 17:35 05.01.2022)
Белоруссия высылает польского дипломата, помогавшего бежать подозреваемому
Польского дипломата, помогавшего бежать подозреваемому в ДТП, высылают из Белоруссии
МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Белоруссия высылает сотрудника генконсульства Польши, который пытался устроить побег из страны поляка, подозреваемого в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
Он уточнил, что внешнеполитическое ведомство вызвало к себе временного поверенного Польши и заявило ему о невозможности дальнейшей работы дипломата.
"Причина вызова в том, что мы столкнулись с совершенно вопиющим случаем", — сказал Глаз, комментарий которого приводит Sputnik Беларусь.
Пресс-секретарь пояснил, что речь идет о сотруднике польского генконсульства в Бресте. По словам Глаза, польские дипломаты способствовали побегу подозреваемого в смертельном ДТП "осознанно, понимая и обоснованность ограничений на выезд для подозреваемого, и то, что в результате ДТП два человека погибли".
"По сути, сотрудники польского консульства умышленно толкали своего гражданина на нарушение белорусского законодательства и обрекали его на последующий международный розыск в связи с ДТП, повлекшим смерть людей. Совершенно предсказуемо, что такие "добрые советы" и "добрые услуги" подставили гражданина Польши под изменение меры пресечения", — подчеркнул Глаз.
При этом он выразил надежду, что это — единичный случай, не характеризующий МИД Польши
в целом.
"Вместе с тем мы не видим возможности для продолжения работы данного консульского сотрудника на территории Беларуси. Об инциденте мы проинформируем наших зарубежных партнеров. Рассчитываем, что нашими польскими коллегами будут сделаны соответствующие выводы", — сказал пресс-секретарь.
Он добавил, что действия сотрудников генконсульства прямо нарушают положения Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях и белорусское законодательство.
"Они также не поддаются пониманию с точки зрения высокого звания консула или дипломата. По сути, это должностное лицо, которое призвано быть примером законности и имеющее право, например, посещать закрытые или пенитенциарные учреждения. И это должностное лицо само осознанно нарушает закон. Тем более что в данном случае речь о гибели людей", — заключил Глаз.
О каком именно ДТП идет речь, не уточняется.