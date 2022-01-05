https://ria.ru/20220105/peregovory-1766668853.html
Белый дом рассказал о возможном прогрессе на переговорах с Россией
Белый дом рассказал о возможном прогрессе на переговорах с Россией - РИА Новости, 05.01.2022
Белый дом рассказал о возможном прогрессе на переговорах с Россией
США настроены прагматично подойти к предстоящим переговорам с Россией, нацелены на достижение результата и считают возможным прогресс в ряде областей, заявила... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T20:40
2022-01-05T20:40
2022-01-05T20:58
в мире
россия
сша
нато
совет россия-нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США настроены прагматично подойти к предстоящим переговорам с Россией, нацелены на достижение результата и считают возможным прогресс в ряде областей, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседания Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Мы не знаем, чем обернутся беседы, запланированные на следующую неделю, но наш подход будет прагматичным, нацеленным на результат. Мы считаем, что в ряде областей возможен прогресс, если они (российские представители) придут к столу переговоров с готовностью к этому", - сказала Псаки на брифинге.Она повторила при этом, что ряд предложений, публично обращенных Россией к США и НАТО, не являются, с точки зрения Вашингтона, "жизнеспособными".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220105/nato-1766620458.html
https://ria.ru/20211225/mid-1765483871.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, нато, совет россия-нато
20:40 05.01.2022 (обновлено: 20:58 05.01.2022)
Белый дом рассказал о возможном прогрессе на переговорах с Россией
Псаки: США подходят к переговорам с Россией по безопасности с настроем на результат