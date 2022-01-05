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Белый дом рассказал о возможном прогрессе на переговорах с Россией
Белый дом рассказал о возможном прогрессе на переговорах с Россией - РИА Новости, 05.01.2022
Белый дом рассказал о возможном прогрессе на переговорах с Россией
США настроены прагматично подойти к предстоящим переговорам с Россией, нацелены на достижение результата и считают возможным прогресс в ряде областей, заявила... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T20:40
2022-01-05T20:58
в мире
россия
сша
нато
совет россия-нато
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США настроены прагматично подойти к предстоящим переговорам с Россией, нацелены на достижение результата и считают возможным прогресс в ряде областей, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседания Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Мы не знаем, чем обернутся беседы, запланированные на следующую неделю, но наш подход будет прагматичным, нацеленным на результат. Мы считаем, что в ряде областей возможен прогресс, если они (российские представители) придут к столу переговоров с готовностью к этому", - сказала Псаки на брифинге.Она повторила при этом, что ряд предложений, публично обращенных Россией к США и НАТО, не являются, с точки зрения Вашингтона, "жизнеспособными".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220105/nato-1766620458.html
https://ria.ru/20211225/mid-1765483871.html
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в мире, россия, сша, нато, совет россия-нато
20:40 05.01.2022 (обновлено: 20:58 05.01.2022)
 
Белый дом рассказал о возможном прогрессе на переговорах с Россией

Псаки: США подходят к переговорам с Россией по безопасности с настроем на результат

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США настроены прагматично подойти к предстоящим переговорам с Россией, нацелены на достижение результата и считают возможным прогресс в ряде областей, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседания Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
12:13
Стало известно время начала заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе
"Мы не знаем, чем обернутся беседы, запланированные на следующую неделю, но наш подход будет прагматичным, нацеленным на результат. Мы считаем, что в ряде областей возможен прогресс, если они (российские представители) придут к столу переговоров с готовностью к этому", - сказала Псаки на брифинге.
Она повторила при этом, что ряд предложений, публично обращенных Россией к США и НАТО, не являются, с точки зрения Вашингтона, "жизнеспособными".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря 2021, 17:26
МИД назвал главные темы на переговорах с НАТО по безопасности
 
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