Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220105/peregovory-1766656934.html
ЕС должен участвовать в переговорах России и США, считает Боррель
ЕС должен участвовать в переговорах России и США, считает Боррель - РИА Новости, 05.01.2022
ЕС должен участвовать в переговорах России и США, считает Боррель
Европейский союз должен участвовать в переговорах РФ и США, потому что в их повестке есть европейские вопросы и тема Украины, заявил высокий представитель ЕС по РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T18:13
2022-01-05T18:13
в мире
украина
сша
европа
совет россия-нато
обсе
жозеп боррель
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_d99df041811198d3cc0197d93b21d9c9.jpg
КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Европейский союз должен участвовать в переговорах РФ и США, потому что в их повестке есть европейские вопросы и тема Украины, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе посещения станицы Луганской в Донбассе."Если Россия хочет общаться, то, конечно, необходимо организовать диалог... Если там будут вопросы, которые касаются безопасности в Европе, то европейцы должны быть частью этих переговоров. Та повестка дня, которую предложила Россия, содержит вопросы, которые касаются безопасности в Европе и также безопасности в том числе Украины. Потому нельзя сказать, что мы недовольны этими двусторонними переговорами. Я не думаю, что это была бы хорошая идея, если Россия предлагает вести разговор, - отказаться от этого разговора, отбросить его. Однако мы, европейцы, если вопрос касается Европы, должны быть частью этих переговоров", - сказал Боррель в ходе брифинга по результатам поездки в Донбасс.Он добавил, что это вопрос не одного дня и будет длиться "недели и месяцы".На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
https://ria.ru/20220105/nato-1766648536.html
https://ria.ru/20220104/glava-1766586804.html
украина
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_7f647926cb71d7ae6ecfd9b48be12cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, совет россия-нато, обсе, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр, россия
18:13 05.01.2022
 
ЕС должен участвовать в переговорах России и США, считает Боррель

Глава дипломатии Боррель: Евросоюз должен участвовать в переговорах России и США

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Европейский союз должен участвовать в переговорах РФ и США, потому что в их повестке есть европейские вопросы и тема Украины, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе посещения станицы Луганской в Донбассе.
"Если Россия хочет общаться, то, конечно, необходимо организовать диалог... Если там будут вопросы, которые касаются безопасности в Европе, то европейцы должны быть частью этих переговоров. Та повестка дня, которую предложила Россия, содержит вопросы, которые касаются безопасности в Европе и также безопасности в том числе Украины. Потому нельзя сказать, что мы недовольны этими двусторонними переговорами. Я не думаю, что это была бы хорошая идея, если Россия предлагает вести разговор, - отказаться от этого разговора, отбросить его. Однако мы, европейцы, если вопрос касается Европы, должны быть частью этих переговоров", - сказал Боррель в ходе брифинга по результатам поездки в Донбасс.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
16:53
Американцы предложили способ положить конец проблеме с Украиной
Он добавил, что это вопрос не одного дня и будет длиться "недели и месяцы".
На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
Вчера, 22:33
Делегацию США на переговорах с Россией возглавит Шерман
 
В миреУкраинаСШАЕвропаСовет Россия-НАТООБСЕЖозеп БоррельСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 12:07
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане
01:23Несколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работу
01:20Минобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитиях
01:19В Госдуме призвали вернуть смертную казнь
01:17Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
01:15Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
01:08МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
01:04В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
01:00Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
00:51Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
00:47МИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народа
00:35КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
00:32ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы
00:15В России начинаются Святки
00:10Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
00:05Православные отмечают Сочельник
00:00Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
23:51В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
23:47В Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством
23:46СМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в КазахстанеНесколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работуМинобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитияхВ Госдуме призвали вернуть смертную казньПосол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничестваМИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствияВ Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в КазахстанГосдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанностиИзраильская армия обстреляла сирийскую провинцию КунейтраМИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народаКНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракетыОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силыВ России начинаются СвяткиАрмянская церковь отмечает один из самых необычных праздниковПравославные отмечают СочельникЖителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки городаВ Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовикамиВ Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричествомСМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров