ЕС должен участвовать в переговорах России и США, считает Боррель
Глава дипломатии Боррель: Евросоюз должен участвовать в переговорах России и США
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Европейский союз должен участвовать в переговорах РФ и США, потому что в их повестке есть европейские вопросы и тема Украины, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе посещения станицы Луганской в Донбассе.
"Если Россия хочет общаться, то, конечно, необходимо организовать диалог... Если там будут вопросы, которые касаются безопасности в Европе, то европейцы должны быть частью этих переговоров. Та повестка дня, которую предложила Россия, содержит вопросы, которые касаются безопасности в Европе и также безопасности в том числе Украины. Потому нельзя сказать, что мы недовольны этими двусторонними переговорами. Я не думаю, что это была бы хорошая идея, если Россия предлагает вести разговор, - отказаться от этого разговора, отбросить его. Однако мы, европейцы, если вопрос касается Европы, должны быть частью этих переговоров", - сказал Боррель в ходе брифинга по результатам поездки в Донбасс.
Он добавил, что это вопрос не одного дня и будет длиться "недели и месяцы".
На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.