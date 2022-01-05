https://ria.ru/20220105/peregovory-1766656934.html

ЕС должен участвовать в переговорах России и США, считает Боррель

ЕС должен участвовать в переговорах России и США, считает Боррель - РИА Новости, 05.01.2022

ЕС должен участвовать в переговорах России и США, считает Боррель

Европейский союз должен участвовать в переговорах РФ и США, потому что в их повестке есть европейские вопросы и тема Украины, заявил высокий представитель ЕС по РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T18:13

2022-01-05T18:13

2022-01-05T18:13

в мире

украина

сша

европа

совет россия-нато

обсе

жозеп боррель

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Европейский союз должен участвовать в переговорах РФ и США, потому что в их повестке есть европейские вопросы и тема Украины, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе посещения станицы Луганской в Донбассе."Если Россия хочет общаться, то, конечно, необходимо организовать диалог... Если там будут вопросы, которые касаются безопасности в Европе, то европейцы должны быть частью этих переговоров. Та повестка дня, которую предложила Россия, содержит вопросы, которые касаются безопасности в Европе и также безопасности в том числе Украины. Потому нельзя сказать, что мы недовольны этими двусторонними переговорами. Я не думаю, что это была бы хорошая идея, если Россия предлагает вести разговор, - отказаться от этого разговора, отбросить его. Однако мы, европейцы, если вопрос касается Европы, должны быть частью этих переговоров", - сказал Боррель в ходе брифинга по результатам поездки в Донбасс.Он добавил, что это вопрос не одного дня и будет длиться "недели и месяцы".На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

https://ria.ru/20220105/nato-1766648536.html

https://ria.ru/20220104/glava-1766586804.html

украина

сша

европа

россия

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в мире, украина, сша, европа, совет россия-нато, обсе, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр, россия