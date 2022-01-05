https://ria.ru/20220105/pensii-1766453779.html
Ждите доплаты. Кому повысят пенсии с 2022 года
Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года - РИА Новости, 05.01.2022
Ждите доплаты. Кому повысят пенсии с 2022 года
Начиная с 2022 года для некоторых категорий неработающих пенсионеров будет предусмотрена надбавка к пенсии даже при переезде из сельской местности, рассказала... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T01:15
2022-01-05T01:15
2022-01-05T01:15
общество
рудн
пенсии
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жанна голодова
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Начиная с 2022 года для некоторых категорий неработающих пенсионеров будет предусмотрена надбавка к пенсии даже при переезде из сельской местности, рассказала агентству “Прайм” профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова.Бонус смогут получать те, кто до 1992 года работал в колхозах, совхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях. Ранее такие граждане для получения надбавки должны были проживать в сельской местности."Существенный рост инфляции обусловил необходимость индексации социальных выплат. Это касается как страховых, так и государственных пенсий, причем индексация пенсий должна превышать уровень инфляции. Хотя вопрос, какой уровень инфляции будет учтен — запланированный или фактический, остается нерешенным", — пояснила Голодова.Рост инфляции обусловил необходимость повышения как страховых, так и государственных пенсий. По словам Голодовой, в 2022 году пенсии планируется индексировать три раза. Первая прибавка начислится автоматически с 1 января 2022 года.
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общество, рудн, пенсии, россия, жанна голодова
Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года
Экономист Голодова: с 2022 года повысятся пенсии у работавших в колхозах до 1992 года
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Начиная с 2022 года для некоторых категорий неработающих пенсионеров будет предусмотрена надбавка к пенсии даже при переезде из сельской местности, рассказала агентству “Прайм
” профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН
, доктор экономических наук Жанна Голодова.
Бонус смогут получать те, кто до 1992 года работал в колхозах, совхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях. Ранее такие граждане для получения надбавки должны были проживать в сельской местности.
"Существенный рост инфляции обусловил необходимость индексации социальных выплат. Это касается как страховых, так и государственных пенсий, причем индексация пенсий должна превышать уровень инфляции. Хотя вопрос, какой уровень инфляции будет учтен — запланированный или фактический, остается нерешенным", — пояснила Голодова.
Рост инфляции обусловил необходимость повышения как страховых, так и государственных пенсий. По словам Голодовой, в 2022 году пенсии планируется индексировать три раза. Первая прибавка начислится автоматически с 1 января 2022 года.