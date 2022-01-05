https://ria.ru/20220105/pavilon-1766643481.html

Более 60 тысяч человек посетили павильон РЭЦ на EXPO-2020 в Дубае

Более 60 тысяч человек посетили павильон РЭЦ на EXPO-2020 в Дубае - РИА Новости, 05.01.2022

Более 60 тысяч человек посетили павильон РЭЦ на EXPO-2020 в Дубае

Интерактивную выставку Российского экспортного центра (РЭЦ) Future is now в Дубае на территории российского павильона выставки EXPO-2020 посетили с 24 декабря... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T16:19

2022-01-05T16:19

2022-01-05T16:19

экономика

технологии

дубай (город)

экспо 2020

экспо

российский экспортный центр

вероника никишина

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Интерактивную выставку Российского экспортного центра (РЭЦ) Future is now в Дубае на территории российского павильона выставки EXPO-2020 посетили с 24 декабря по 4 января более 60 тысяч человек и шесть официальных делегаций, сообщает РЭЦ (входит в ВЭБ). Там добавили, что "больше всего посетителей заинтересовали разработками в сфере ИТ, искусственного интеллекта, робототехники, компьютерных игр и медицины будущего". "Мы гордимся высокотехнологичными разработками российских компаний-экспортеров. Они не просто могут конкурировать с лучшими мировыми продуктами, но и зачастую задают тренды на рынках. Участие в "ЭКСПО-2020" и Интерактивная выставка РЭЦ в павильоне России еще раз подтвердила высокий интерес потенциальных бизнес-партнеров к высокотехнологичной продукции, а также позволила продемонстрировать масштаб и экспортный потенциал наших компаний", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. Экспозиция РЭЦ – это мультимедийная интерактивная инсталляция, карта России, на которой отражена экспортная активность российских регионов, в том числе объемы, ключевые отрасли и экспортеры. Посетители с помощью смартфона могли отсканировать специальный QR-код и прямо из павильона сделать запрос в адрес конкретной компании-экспортера о заинтересовавшей продукции. Масштабная мультимедийная экспозиция РЭЦ "Компас инноваций" на выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае была доступна для посещения с 24 декабря по 4 января 2022 года.

https://ria.ru/20211224/rets-1765348863.html

https://ria.ru/20211221/expo2020-1764591359.html

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экономика, технологии, дубай (город), экспо 2020, экспо, российский экспортный центр, вероника никишина, россия