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Более 60 тысяч человек посетили павильон РЭЦ на EXPO-2020 в Дубае
Более 60 тысяч человек посетили павильон РЭЦ на EXPO-2020 в Дубае - РИА Новости, 05.01.2022
Более 60 тысяч человек посетили павильон РЭЦ на EXPO-2020 в Дубае
Интерактивную выставку Российского экспортного центра (РЭЦ) Future is now в Дубае на территории российского павильона выставки EXPO-2020 посетили с 24 декабря... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T16:19
2022-01-05T16:19
экономика
технологии
дубай (город)
экспо 2020
экспо
российский экспортный центр
вероника никишина
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Интерактивную выставку Российского экспортного центра (РЭЦ) Future is now в Дубае на территории российского павильона выставки EXPO-2020 посетили с 24 декабря по 4 января более 60 тысяч человек и шесть официальных делегаций, сообщает РЭЦ (входит в ВЭБ). Там добавили, что "больше всего посетителей заинтересовали разработками в сфере ИТ, искусственного интеллекта, робототехники, компьютерных игр и медицины будущего". "Мы гордимся высокотехнологичными разработками российских компаний-экспортеров. Они не просто могут конкурировать с лучшими мировыми продуктами, но и зачастую задают тренды на рынках. Участие в "ЭКСПО-2020" и Интерактивная выставка РЭЦ в павильоне России еще раз подтвердила высокий интерес потенциальных бизнес-партнеров к высокотехнологичной продукции, а также позволила продемонстрировать масштаб и экспортный потенциал наших компаний", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. Экспозиция РЭЦ – это мультимедийная интерактивная инсталляция, карта России, на которой отражена экспортная активность российских регионов, в том числе объемы, ключевые отрасли и экспортеры. Посетители с помощью смартфона могли отсканировать специальный QR-код и прямо из павильона сделать запрос в адрес конкретной компании-экспортера о заинтересовавшей продукции. Масштабная мультимедийная экспозиция РЭЦ "Компас инноваций" на выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае была доступна для посещения с 24 декабря по 4 января 2022 года.
https://ria.ru/20211224/rets-1765348863.html
https://ria.ru/20211221/expo2020-1764591359.html
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экономика, технологии, дубай (город), экспо 2020, экспо, российский экспортный центр, вероника никишина, россия
16:19 05.01.2022
 
Более 60 тысяч человек посетили павильон РЭЦ на EXPO-2020 в Дубае

Более 60 тысяч человек посетили интерактивный павильон РЭЦ на EXPO-2020 в Дубае

© РИА Новости / Светлана БаеваПавильон России на EXPO-2020
Павильон России на EXPO-2020 - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Павильон России на EXPO-2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Интерактивную выставку Российского экспортного центра (РЭЦ) Future is now в Дубае на территории российского павильона выставки EXPO-2020 посетили с 24 декабря по 4 января более 60 тысяч человек и шесть официальных делегаций, сообщает РЭЦ (входит в ВЭБ).
"Посетители познакомились с интерактивной картой экспорта и технологиями будущего от более чем 50 российских компаний-экспортеров", - отметили в центре.
Там добавили, что "больше всего посетителей заинтересовали разработками в сфере ИТ, искусственного интеллекта, робототехники, компьютерных игр и медицины будущего".
"Мы гордимся высокотехнологичными разработками российских компаний-экспортеров. Они не просто могут конкурировать с лучшими мировыми продуктами, но и зачастую задают тренды на рынках. Участие в "ЭКСПО-2020" и Интерактивная выставка РЭЦ в павильоне России еще раз подтвердила высокий интерес потенциальных бизнес-партнеров к высокотехнологичной продукции, а также позволила продемонстрировать масштаб и экспортный потенциал наших компаний", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 15:18
РЭЦ: российские экспортеры покажут на EXPO-2020 технологии будущего
Экспозиция РЭЦ – это мультимедийная интерактивная инсталляция, карта России, на которой отражена экспортная активность российских регионов, в том числе объемы, ключевые отрасли и экспортеры. Посетители с помощью смартфона могли отсканировать специальный QR-код и прямо из павильона сделать запрос в адрес конкретной компании-экспортера о заинтересовавшей продукции.
Масштабная мультимедийная экспозиция РЭЦ "Компас инноваций" на выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае была доступна для посещения с 24 декабря по 4 января 2022 года.
Экспо 2020 Россия - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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