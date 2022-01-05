Более 60 тысяч человек посетили павильон РЭЦ на EXPO-2020 в Дубае
Более 60 тысяч человек посетили интерактивный павильон РЭЦ на EXPO-2020 в Дубае
Павильон России на EXPO-2020
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Интерактивную выставку Российского экспортного центра (РЭЦ) Future is now в Дубае на территории российского павильона выставки EXPO-2020 посетили с 24 декабря по 4 января более 60 тысяч человек и шесть официальных делегаций, сообщает РЭЦ (входит в ВЭБ).
"Посетители познакомились с интерактивной картой экспорта и технологиями будущего от более чем 50 российских компаний-экспортеров", - отметили в центре.
Там добавили, что "больше всего посетителей заинтересовали разработками в сфере ИТ, искусственного интеллекта, робототехники, компьютерных игр и медицины будущего".
"Мы гордимся высокотехнологичными разработками российских компаний-экспортеров. Они не просто могут конкурировать с лучшими мировыми продуктами, но и зачастую задают тренды на рынках. Участие в "ЭКСПО-2020" и Интерактивная выставка РЭЦ в павильоне России еще раз подтвердила высокий интерес потенциальных бизнес-партнеров к высокотехнологичной продукции, а также позволила продемонстрировать масштаб и экспортный потенциал наших компаний", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
24 декабря 2021, 15:18РЭЦ: российские экспортеры покажут на EXPO-2020 технологии будущего
Экспозиция РЭЦ – это мультимедийная интерактивная инсталляция, карта России, на которой отражена экспортная активность российских регионов, в том числе объемы, ключевые отрасли и экспортеры. Посетители с помощью смартфона могли отсканировать специальный QR-код и прямо из павильона сделать запрос в адрес конкретной компании-экспортера о заинтересовавшей продукции.
Масштабная мультимедийная экспозиция РЭЦ "Компас инноваций" на выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае была доступна для посещения с 24 декабря по 4 января 2022 года.
21 декабря 2021, 08:00ТуризмВесь мир — в Дубае: почему стоит сейчас посетить этот эмират