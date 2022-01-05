https://ria.ru/20220105/patrulirovanie-1766632009.html
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование - РИА Новости, 05.01.2022
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование
Белорусские и российские летчики вылетали для совместного патрулирования границ, сообщили в Минобороны Белоруссии. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T14:25
2022-01-05T14:25
2022-01-05T16:35
в мире
белоруссия
су-30
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Белорусские и российские летчики вылетали для совместного патрулирования границ, сообщили в Минобороны Белоруссии."Белорусские и российские летчики провели первое в новом году совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30 СМ", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что летчики провели в воздухе 120 минут и преодолели более 1150 километров.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Белорусские и российские истребители патрулируют на границе
Белорусские и российские истребители провели первое в новом году совместное патрулирование на границах Союзного государства, сообщило Минобороны Белоруссии
2022-01-05T14:25
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, су-30, министерство обороны белоруссии, видео
14:25 05.01.2022 (обновлено: 16:35 05.01.2022)
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование воздушных границ