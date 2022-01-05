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Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование

Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование - РИА Новости, 05.01.2022

Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование

Белорусские и российские летчики вылетали для совместного патрулирования границ, сообщили в Минобороны Белоруссии. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T14:25

2022-01-05T14:25

2022-01-05T16:35

в мире

белоруссия

су-30

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Белорусские и российские летчики вылетали для совместного патрулирования границ, сообщили в Минобороны Белоруссии."Белорусские и российские летчики провели первое в новом году совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30 СМ", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что летчики провели в воздухе 120 минут и преодолели более 1150 километров.

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Белорусские и российские истребители патрулируют на границе Белорусские и российские истребители провели первое в новом году совместное патрулирование на границах Союзного государства, сообщило Минобороны Белоруссии 2022-01-05T14:25 true PT0M11S

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в мире, белоруссия, су-30, министерство обороны белоруссии, видео