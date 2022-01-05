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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Третий сезон подкаста посвящён решениям проблем в браке.
https://ria.ru/20220105/otets-1766358277.html
У меня деспотичный отец. У него рак. Как успеть наладить отношения?
У меня деспотичный отец. У него рак. Как успеть наладить отношения? - РИА Новости, 05.01.2022
У меня деспотичный отец. У него рак. Как успеть наладить отношения?
"Людей занимают отношения с супругами, с детьми, с деньгами, со здоровьем, а на самом деле в фундаменте психики лежат отношения с родителями". Как решить, пожалуй, одну из самых сложных задач в жизни взрослого человека — наладить отношения со своими родителями (особенно если в детстве они использовали не самые гуманные методы воспитания)?
2022-01-05T12:00
2022-01-05T19:01
общество
наталья лосева
психология
отцы и дети
страхи
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У меня деспотичный отец. У него рак. Как "успеть" наладить отношения?
"Людей занимают отношения с супругами, с детьми, с деньгами, со здоровьем, а на самом деле в фундаменте психики лежат отношения с родителями". Как решить, пожалуй, одну из самых сложных задач в жизни взрослого человека — наладить отношения со своими родителями (особенно если в детстве они использовали не самые гуманные методы воспитания)?
audio/mpeg
У меня деспотичный отец. У него рак. Как "успеть" наладить отношения?
"Людей занимают отношения с супругами, с детьми, с деньгами, со здоровьем, а на самом деле в фундаменте психики лежат отношения с родителями". Как решить, пожалуй, одну из самых сложных задач в жизни взрослого человека — наладить отношения со своими родителями (особенно если в детстве они использовали не самые гуманные методы воспитания)?
audio/mpeg
В финальном эпизоде третьего сезона подкаста "Страхи" отношения героя Олега с его отцом разбирает психолог Александр Колмановский.02:50 "В фундаменте психики лежат отношения с родителями"03:30 История Олега06:00 "Отец заставлял меня убирать дом до двух-трех часов ночи"08:00 "Он с детства мечтал, чтобы я стал прокурором"10:10 "Я попросил отца обнять меня. Он не смог"11:20 Что стоит за жесткой позицией отца по отношению к сыну?13:00 "Каждому ребенку важно понять про своего родителя — это не он плохой, это ему плохо"14:00 Как наладить отношения с токсичным родителем?22:30 Про страх родителя за ребенка и страх за себя28:00 "Если я не наеду, а просто предложу — скорее всего, ты воспользуешься этим шансом не в мою пользу"Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, наталья лосева, психология, отцы и дети, аудио
12:00 05.01.2022 (обновлено: 19:01 05.01.2022)
 

У меня деспотичный отец. У него рак. Как успеть наладить отношения?

Страхи
У меня деспотичный отец. У него рак. Как "успеть" наладить отношения?
12:00
Читать ria.ru в
"Людей занимают отношения с супругами, с детьми, с деньгами, со здоровьем, а на самом деле в фундаменте психики лежат отношения с родителями". Как решить, пожалуй, одну из самых сложных задач в жизни взрослого человека — наладить отношения со своими родителями (особенно если в детстве они использовали не самые гуманные методы воспитания)?
В финальном эпизоде третьего сезона подкаста "Страхи" отношения героя Олега с его отцом разбирает психолог Александр Колмановский.
02:50 "В фундаменте психики лежат отношения с родителями"
03:30 История Олега
06:00 "Отец заставлял меня убирать дом до двух-трех часов ночи"
08:00 "Он с детства мечтал, чтобы я стал прокурором"
10:10 "Я попросил отца обнять меня. Он не смог"
11:20 Что стоит за жесткой позицией отца по отношению к сыну?
13:00 "Каждому ребенку важно понять про своего родителя — это не он плохой, это ему плохо"
14:00 Как наладить отношения с токсичным родителем?
22:30 Про страх родителя за ребенка и страх за себя
28:00 "Если я не наеду, а просто предложу — скорее всего, ты воспользуешься этим шансом не в мою пользу"
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
СтрахиОбществоНаталья ЛосеваПсихологияотцы и дети
 
 
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