https://ria.ru/20220105/otets-1766358277.html

У меня деспотичный отец. У него рак. Как успеть наладить отношения?

У меня деспотичный отец. У него рак. Как успеть наладить отношения? - РИА Новости, 05.01.2022

У меня деспотичный отец. У него рак. Как успеть наладить отношения?

"Людей занимают отношения с супругами, с детьми, с деньгами, со здоровьем, а на самом деле в фундаменте психики лежат отношения с родителями". Как решить, пожалуй, одну из самых сложных задач в жизни взрослого человека — наладить отношения со своими родителями (особенно если в детстве они использовали не самые гуманные методы воспитания)?

2022-01-05T12:00

2022-01-05T12:00

2022-01-05T19:01

общество

наталья лосева

психология

отцы и дети

страхи

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У меня деспотичный отец. У него рак. Как "успеть" наладить отношения? "Людей занимают отношения с супругами, с детьми, с деньгами, со здоровьем, а на самом деле в фундаменте психики лежат отношения с родителями". Как решить, пожалуй, одну из самых сложных задач в жизни взрослого человека — наладить отношения со своими родителями (особенно если в детстве они использовали не самые гуманные методы воспитания)? audio/mpeg

У меня деспотичный отец. У него рак. Как "успеть" наладить отношения? "Людей занимают отношения с супругами, с детьми, с деньгами, со здоровьем, а на самом деле в фундаменте психики лежат отношения с родителями". Как решить, пожалуй, одну из самых сложных задач в жизни взрослого человека — наладить отношения со своими родителями (особенно если в детстве они использовали не самые гуманные методы воспитания)? audio/mpeg

В финальном эпизоде третьего сезона подкаста "Страхи" отношения героя Олега с его отцом разбирает психолог Александр Колмановский.02:50 "В фундаменте психики лежат отношения с родителями"03:30 История Олега06:00 "Отец заставлял меня убирать дом до двух-трех часов ночи"08:00 "Он с детства мечтал, чтобы я стал прокурором"10:10 "Я попросил отца обнять меня. Он не смог"11:20 Что стоит за жесткой позицией отца по отношению к сыну?13:00 "Каждому ребенку важно понять про своего родителя — это не он плохой, это ему плохо"14:00 Как наладить отношения с токсичным родителем?22:30 Про страх родителя за ребенка и страх за себя28:00 "Если я не наеду, а просто предложу — скорее всего, ты воспользуешься этим шансом не в мою пользу"Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, наталья лосева, психология, отцы и дети, аудио