https://ria.ru/20220105/obraschenie-1766677006.html

"МИР" обратится к правоохранителям Казахстана из-за нападения на офис

"МИР" обратится к правоохранителям Казахстана из-за нападения на офис - РИА Новости, 05.01.2022

"МИР" обратится к правоохранителям Казахстана из-за нападения на офис

Межгосударственная телерадиокомпания "МИР" намерена обратиться в правоохранительные органы Казахстана в связи с нападением на свой офис в Алма-Ате, заявил... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T22:28

2022-01-05T22:28

2022-01-05T23:55

беспорядки в казахстане

казахстан

алма-ата

в мире

алматинская область

касым-жомарт токаев

коммерческая недвижимость

нур-султан

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НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. Межгосударственная телерадиокомпания "МИР" намерена обратиться в правоохранительные органы Казахстана в связи с нападением на свой офис в Алма-Ате, заявил заместитель председателя по техническому развитию компании Алексей Иконников.Ранее телекомпания заявила, что ее офис в Алма-Ате был разгромлен во время беспорядков, оборудование уничтожено. Однако все сотрудники были эвакуированы, никто не пострадал."Злоумышленники разгромили производственный комплекс, уничтожили рабочие места журналистов. Мы получали сообщения в соцсетях о том, что они просили выхода в прямой эфир. Но на самом деле эта информация не соответствует действительности. Все наши коллеги были своевременно эвакуированы из офиса благодаря действиям руководства национального представительства и акимата Алматы. В настоящий момент мы планируем обратиться в правоохранительные органы Казахстана для возбуждения уголовного дела по факту нанесения материального ущерба", - сказал Иконников в эфире телеканала.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Президент Касым-Жомарт Токаев 5 января ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан, алма-ата, в мире, алматинская область, касым-жомарт токаев, коммерческая недвижимость, нур-султан