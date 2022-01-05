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https://ria.ru/20220105/nato-1766628422.html
Отсутствие этой оговорки лишило Украину возможности вступать в НАТО
На Украине указали на серьезную ошибку Зеленского в разговоре с Байденом - РИА Новости, 05.01.2022
Отсутствие этой оговорки лишило Украину возможности вступать в НАТО
Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Джо Байденом должен был четко высказаться по вопросу вступления Украины в НАТО, но не сделал этого. Об этом в эфире... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T13:49
2022-01-05T16:15
в мире
украина
вена
джо байден
владимир зеленский
нато
брюссель
россия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Джо Байденом должен был четко высказаться по вопросу вступления Украины в НАТО, но не сделал этого. Об этом в эфире канала "Капитал" рассказал украинский политолог Дмитрий Джангиров.Он напомнил, что во время переговоров лидеры двух стран поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.Однако, по его мнению, Зеленский должен был выдвинуть условие, что "никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине — вступать в альянс".Сейчас Украина обладает статусом партнера НАТО с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве. Курс на присоединение к альянсу и Евросоюзу даже закрепили в конституции. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Киеву потребуется достичь некоторых критериев, на что уйдет много времени.
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в мире, украина, вена, джо байден, владимир зеленский, нато, брюссель, россия
13:49 05.01.2022 (обновлено: 16:15 05.01.2022)
 
На Украине указали на серьезную ошибку Зеленского в разговоре с Байденом

Эксперт Джангиров: президент Зеленский не обозначил нацеленность Украины вступить в НАТО

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Джо Байденом должен был четко высказаться по вопросу вступления Украины в НАТО, но не сделал этого. Об этом в эфире канала "Капитал" рассказал украинский политолог Дмитрий Джангиров.
Он напомнил, что во время переговоров лидеры двух стран поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.

"То есть Киев поддерживает переговоры, которые начинаются 10 января в Женеве, потом 12 января — Брюссель и 13-го — Вена", — пояснил Джангиров.

Однако, по его мнению, Зеленский должен был выдвинуть условие, что "никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине — вступать в альянс".
Сейчас Украина обладает статусом партнера НАТО с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве. Курс на присоединение к альянсу и Евросоюзу даже закрепили в конституции. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Киеву потребуется достичь некоторых критериев, на что уйдет много времени.
Американский военнослужащий во время учений НАТО на Украине - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
02:16
Экс-генсек НАТО предложил способ вступления Украины и Грузии в альянс
 
В миреУкраинаВенаДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОБрюссельРоссия
 
 
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