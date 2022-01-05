https://ria.ru/20220105/nato-1766628422.html

Отсутствие этой оговорки лишило Украину возможности вступать в НАТО

На Украине указали на серьезную ошибку Зеленского в разговоре с Байденом - РИА Новости, 05.01.2022

Отсутствие этой оговорки лишило Украину возможности вступать в НАТО

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Джо Байденом должен был четко высказаться по вопросу вступления Украины в НАТО, но не сделал этого. Об этом в эфире... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T13:49

2022-01-05T13:49

2022-01-05T16:15

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Джо Байденом должен был четко высказаться по вопросу вступления Украины в НАТО, но не сделал этого. Об этом в эфире канала "Капитал" рассказал украинский политолог Дмитрий Джангиров.Он напомнил, что во время переговоров лидеры двух стран поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.Однако, по его мнению, Зеленский должен был выдвинуть условие, что "никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине — вступать в альянс".Сейчас Украина обладает статусом партнера НАТО с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве. Курс на присоединение к альянсу и Евросоюзу даже закрепили в конституции. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Киеву потребуется достичь некоторых критериев, на что уйдет много времени.

https://ria.ru/20220105/nato-1766597637.html

украина

вена

брюссель

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в мире, украина, вена, джо байден, владимир зеленский, нато, брюссель, россия