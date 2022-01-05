Отсутствие этой оговорки лишило Украину возможности вступать в НАТО

13:49 05.01.2022 (обновлено: 16:15 05.01.2022)
На Украине указали на серьезную ошибку Зеленского в разговоре с Байденом
Эксперт Джангиров: президент Зеленский не обозначил нацеленность Украины вступить в НАТО
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Джо Байденом должен был четко высказаться по вопросу вступления Украины в НАТО, но не сделал этого. Об этом в эфире канала "Капитал" рассказал украинский политолог Дмитрий Джангиров.
Он напомнил, что во время переговоров лидеры двух стран поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.
"То есть Киев поддерживает переговоры, которые начинаются 10 января в Женеве, потом 12 января — Брюссель и 13-го — Вена", — пояснил Джангиров.
Однако, по его мнению, Зеленский должен был выдвинуть условие, что "никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине — вступать в альянс".
Сейчас Украина обладает статусом партнера НАТО с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве. Курс на присоединение к альянсу и Евросоюзу даже закрепили в конституции. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Киеву потребуется достичь некоторых критериев, на что уйдет много времени.