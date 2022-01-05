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Боррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с Россией

Боррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с Россией - РИА Новости, 05.01.2022

Боррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с Россией

Евросоюз не может быть нейтральной стороной в рамках переговоров по гарантиям безопасности США и НАТО с Россией, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T06:31

2022-01-05T06:31

2022-01-05T06:31

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дмитрий песков

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жозеп боррель

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Евросоюз не может быть нейтральной стороной в рамках переговоров по гарантиям безопасности США и НАТО с Россией, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, которого цитирует газета Financial Times.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220105/potok-1766599057.html

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