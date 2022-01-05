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Более десяти тысяч единиц техники очищают улицы Москвы от снега
Более десяти тысяч единиц техники очищают улицы Москвы от снега - РИА Новости, 05.01.2022
Более десяти тысяч единиц техники очищают улицы Москвы от снега
Более 10 тысяч единиц техники убирают снег в Москве в среду, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T17:52
2022-01-05T17:52
2022-01-05T17:52
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 10 тысяч единиц техники убирают снег в Москве в среду, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков."По предварительным данным, прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города уже составил до 5 сантиметров. Интенсивные осадки сохранятся в ближайшие несколько часов. В уборке города от снега задействовано более 10 тысяч единиц техники", – отметил Бирюков, чьи словам приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Он также попросил автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Более десяти тысяч единиц техники очищают улицы Москвы от снега
Заммэра Москвы Бирюков: более десяти тысяч единиц техники очищают улицы Москвы от снега