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В Москве городские службы находятся на дежурстве из-за снегопада
В Москве городские службы находятся на дежурстве из-за снегопада - РИА Новости, 05.01.2022
В Москве городские службы находятся на дежурстве из-за снегопада
Городские службы Москвы расчищают улицы от снега, не давая ему скопиться на дорогах, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T16:59
2022-01-05T16:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
telegram (приложение)
московское центральное кольцо (мцк)
тинао
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы расчищают улицы от снега, не давая ему скопиться на дорогах, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов, сообщается у Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, интенсивный снегопад сохранится до 18.00. За несколько часов прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составит до шести сантиметров. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова.Отмечается, что уже в 14.00 спецтехника уже начала подметать улицы и проводить противогололедную обработку, эти работы будут повторять по мере необходимости. На опасных участках дорог, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей. "Для уборки выпавшего снега подготовлено необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки", - отмечается в документе.Бирюков добавил, собранный снег будут оперативно вывозить. "Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Снег будет оперативно вывозиться на снегосплавные пункты для утилизации", – подчеркнул заммэра Москвы.
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общество, москва, петр бирюков, telegram (приложение), московское центральное кольцо (мцк), тинао, городское хозяйство москвы
16:59 05.01.2022
 
В Москве городские службы находятся на дежурстве из-за снегопада

Заммэра Москвы Бирюков: городские службы интенсивно расчищают улицы во время снегопада

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы убирает снег
Сотрудник коммунальной службы убирает снег - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник коммунальной службы убирает снег
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы расчищают улицы от снега, не давая ему скопиться на дорогах, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов, сообщается у Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, интенсивный снегопад сохранится до 18.00. За несколько часов прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составит до шести сантиметров. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова.
Отмечается, что уже в 14.00 спецтехника уже начала подметать улицы и проводить противогололедную обработку, эти работы будут повторять по мере необходимости. На опасных участках дорог, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей. "Для уборки выпавшего снега подготовлено необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки", - отмечается в документе.
Бирюков добавил, собранный снег будут оперативно вывозить. "Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Снег будет оперативно вывозиться на снегосплавные пункты для утилизации", – подчеркнул заммэра Москвы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковTelegram (приложение)Московское центральное кольцо (МЦК)ТиНАОГородское хозяйство Москвы
 
 
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