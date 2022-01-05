https://ria.ru/20220105/moskva-1766618376.html
Улицы и дороги Москвы обработают от гололеда в связи со снегопадом
Улицы и дороги Москвы обработают от гололеда в связи со снегопадом - РИА Новости, 05.01.2022
Улицы и дороги Москвы обработают от гололеда в связи со снегопадом
Улицы и дороги Москвы почистят и обработают от гололёда в связи с поогнозируемым в среду снегопадом, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:49
2022-01-05T11:49
2022-01-05T11:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
telegram (приложение)
городское хозяйство москвы
елена волосюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765856742_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af02cebc3dabfe8824c4efb28bd9a172.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Улицы и дороги Москвы почистят и обработают от гололёда в связи с поогнозируемым в среду снегопадом, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что в среду ожидается облачная погода, интенсивный снег и температура до минус 4 градусов."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проведем механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой",- говорится в сообщении.Также отмечается, что подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки."До конца дня возможны порывы ветра до 15 м/с. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220104/moskva-1766549838.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765856742_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc41cf61bb1886686b515070d67c221c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, telegram (приложение), городское хозяйство москвы, елена волосюк
Улицы и дороги Москвы обработают от гололеда в связи со снегопадом
Улицы и дороги Москвы почистят и обработают от гололёда в связи со снегопадом