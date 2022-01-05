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Улицы и дороги Москвы обработают от гололеда в связи со снегопадом
Улицы и дороги Москвы обработают от гололеда в связи со снегопадом - РИА Новости, 05.01.2022
Улицы и дороги Москвы обработают от гололеда в связи со снегопадом
Улицы и дороги Москвы почистят и обработают от гололёда в связи с поогнозируемым в среду снегопадом, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:49
2022-01-05T11:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
telegram (приложение)
городское хозяйство москвы
елена волосюк
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Улицы и дороги Москвы почистят и обработают от гололёда в связи с поогнозируемым в среду снегопадом, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что в среду ожидается облачная погода, интенсивный снег и температура до минус 4 градусов."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проведем механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой",- говорится в сообщении.Также отмечается, что подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки."До конца дня возможны порывы ветра до 15 м/с. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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общество, telegram (приложение), городское хозяйство москвы, елена волосюк
11:49 05.01.2022
 
Улицы и дороги Москвы обработают от гололеда в связи со снегопадом

Улицы и дороги Москвы почистят и обработают от гололёда в связи со снегопадом

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Улицы и дороги Москвы почистят и обработают от гололёда в связи с поогнозируемым в среду снегопадом, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что в среду ожидается облачная погода, интенсивный снег и температура до минус 4 градусов.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проведем механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой",- говорится в сообщении.
Также отмечается, что подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.
"До конца дня возможны порывы ветра до 15 м/с. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоTelegram (приложение)Городское хозяйство МосквыЕлена Волосюк
 
 
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