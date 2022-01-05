https://ria.ru/20220105/moskva-1766618376.html

Улицы и дороги Москвы обработают от гололеда в связи со снегопадом

Улицы и дороги Москвы обработают от гололеда в связи со снегопадом - РИА Новости, 05.01.2022

Улицы и дороги Москвы обработают от гололеда в связи со снегопадом

Улицы и дороги Москвы почистят и обработают от гололёда в связи с поогнозируемым в среду снегопадом, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T11:49

2022-01-05T11:49

2022-01-05T11:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

telegram (приложение)

городское хозяйство москвы

елена волосюк

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Улицы и дороги Москвы почистят и обработают от гололёда в связи с поогнозируемым в среду снегопадом, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что в среду ожидается облачная погода, интенсивный снег и температура до минус 4 градусов."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проведем механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой",- говорится в сообщении.Также отмечается, что подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки."До конца дня возможны порывы ветра до 15 м/с. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220104/moskva-1766549838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, telegram (приложение), городское хозяйство москвы, елена волосюк