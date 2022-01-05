https://ria.ru/20220105/mid-1766610544.html

У России есть инструменты для обеспечения своей безопасности, заявили в МИД

У России есть инструменты для обеспечения своей безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 05.01.2022

У России есть инструменты для обеспечения своей безопасности, заявили в МИД

У России есть широкий выбор военно-технических инструментов для обеспечения своей безопасности, если диалог с НАТО о законных озабоченностях России, в том числе РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T10:22

2022-01-05T10:22

2022-01-05T10:32

сша

вена

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет россия-нато

обсе

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. У России есть широкий выбор военно-технических инструментов для обеспечения своей безопасности, если диалог с НАТО о законных озабоченностях России, в том числе о нерасширении альянса, не даст результата, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Он отметил, что пока рано говорить о том, может ли после встречи Совета Россия-НАТО быть достигнут значительный прогресс по вопросу о гарантиях безопасности."Нужно сначала заседание провести, а после этого принять решение, в каком направлении двигаться дальше. Если говорить о принципиальном выборе, то ситуация более или менее понятна. Речь идёт о том, что либо мы идём по пути устранения законных озабоченностей России, связанных с военной деятельностью альянса, его расширением, либо нам придётся выбирать другие способы обеспечения нашей национальной безопасности", - сказал Грушко."Инструментарий этого выбора, военно-технический, довольно широкий", - добавил замминистра.Генеральный секретарь НАТО во вторник подтвердил, что созвал заседание совета РФ-НАТО на 12 января. По информации Столтенберга, планируется обсудить вопросы европейской безопасности, которые в первую очередь связаны с Украиной.Кроме того, как сообщалось ранее, переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на Совете Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220105/bezopasnost-1766609965.html

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сша, вена, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, обсе, россия