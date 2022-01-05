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У России есть инструменты для обеспечения своей безопасности, заявили в МИД
У России есть инструменты для обеспечения своей безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 05.01.2022
У России есть инструменты для обеспечения своей безопасности, заявили в МИД
У России есть широкий выбор военно-технических инструментов для обеспечения своей безопасности, если диалог с НАТО о законных озабоченностях России, в том числе РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T10:22
2022-01-05T10:32
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вена
александр грушко
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет россия-нато
обсе
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. У России есть широкий выбор военно-технических инструментов для обеспечения своей безопасности, если диалог с НАТО о законных озабоченностях России, в том числе о нерасширении альянса, не даст результата, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Он отметил, что пока рано говорить о том, может ли после встречи Совета Россия-НАТО быть достигнут значительный прогресс по вопросу о гарантиях безопасности."Нужно сначала заседание провести, а после этого принять решение, в каком направлении двигаться дальше. Если говорить о принципиальном выборе, то ситуация более или менее понятна. Речь идёт о том, что либо мы идём по пути устранения законных озабоченностей России, связанных с военной деятельностью альянса, его расширением, либо нам придётся выбирать другие способы обеспечения нашей национальной безопасности", - сказал Грушко."Инструментарий этого выбора, военно-технический, довольно широкий", - добавил замминистра.Генеральный секретарь НАТО во вторник подтвердил, что созвал заседание совета РФ-НАТО на 12 января. По информации Столтенберга, планируется обсудить вопросы европейской безопасности, которые в первую очередь связаны с Украиной.Кроме того, как сообщалось ранее, переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на Совете Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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сша, вена, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, обсе, россия
10:22 05.01.2022 (обновлено: 10:32 05.01.2022)
 
У России есть инструменты для обеспечения своей безопасности, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: у России есть широкий выбор инструментов для обеспечения безопасности

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© Пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко . Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. У России есть широкий выбор военно-технических инструментов для обеспечения своей безопасности, если диалог с НАТО о законных озабоченностях России, в том числе о нерасширении альянса, не даст результата, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Он отметил, что пока рано говорить о том, может ли после встречи Совета Россия-НАТО быть достигнут значительный прогресс по вопросу о гарантиях безопасности.
"Нужно сначала заседание провести, а после этого принять решение, в каком направлении двигаться дальше. Если говорить о принципиальном выборе, то ситуация более или менее понятна. Речь идёт о том, что либо мы идём по пути устранения законных озабоченностей России, связанных с военной деятельностью альянса, его расширением, либо нам придётся выбирать другие способы обеспечения нашей национальной безопасности", - сказал Грушко.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
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Россия ждет конкретных результатов от диалога с НАТО, заявили в МИД
"Инструментарий этого выбора, военно-технический, довольно широкий", - добавил замминистра.
Генеральный секретарь НАТО во вторник подтвердил, что созвал заседание совета РФ-НАТО на 12 января. По информации Столтенберга, планируется обсудить вопросы европейской безопасности, которые в первую очередь связаны с Украиной.
Кроме того, как сообщалось ранее, переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на Совете Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
 
СШАВенаАлександр ГрушкоНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Россия-НАТООБСЕРоссия
 
 
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