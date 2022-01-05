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Посол Украины исключил работу Меркель на российские госструктуры
Посол Украины исключил работу Меркель на российские госструктуры - РИА Новости, 05.01.2022
Посол Украины исключил работу Меркель на российские госструктуры
Посол Украины в Германии Андрей Мельник исключил возможность того, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель может пойти работать на российские государственные... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T14:50
2022-01-05T14:50
2022-01-05T14:50
в мире
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германия
ангела меркель
северный поток — 2
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КИЕВ, 5 янв – РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник исключил возможность того, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель может пойти работать на российские государственные структуры или бизнес.Он также исключил возможность возвращения Меркель в экономическую сферу, а тем более в сферу влияния российского бизнеса."Вероятность этого сценария близка к нулю. И я склонен доверять людям из ее окружения, которые говорят, что в политику экс-канцлер также вряд ли вернется", - добавил дипломат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, ангела меркель, северный поток — 2
Посол Украины исключил работу Меркель на российские госструктуры
Посол Украины в ФРГ Мельник: Меркель не будет работать на российские госструктуры