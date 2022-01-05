https://ria.ru/20220105/merkel-1766634551.html

Посол Украины исключил работу Меркель на российские госструктуры

Посол Украины исключил работу Меркель на российские госструктуры - РИА Новости, 05.01.2022

Посол Украины исключил работу Меркель на российские госструктуры

Посол Украины в Германии Андрей Мельник исключил возможность того, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель может пойти работать на российские государственные... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T14:50

2022-01-05T14:50

2022-01-05T14:50

в мире

украина

германия

ангела меркель

северный поток — 2

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КИЕВ, 5 янв – РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник исключил возможность того, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель может пойти работать на российские государственные структуры или бизнес.Он также исключил возможность возвращения Меркель в экономическую сферу, а тем более в сферу влияния российского бизнеса."Вероятность этого сценария близка к нулю. И я склонен доверять людям из ее окружения, которые говорят, что в политику экс-канцлер также вряд ли вернется", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20211226/berbok-1765538785.html

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в мире, украина, германия, ангела меркель, северный поток — 2